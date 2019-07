Tuga u Zagrebu: ‘Kćer sam pronašao mrtvu u kupaonici’

Došao sam u subotu popodne u stan, no kćeri nije bilo u sobi. Vrata su bila otvorena. Došao sam do kupaonice koja je bila zaključana. Lupao sam po vratima i dozivao je. Pogledao sam ispod vrata i vidio je kako leži.

Ispričao nam je to neutješni otac 21-godišnje Zagrepčanke koju je u subotu pronašao mrtvu u kupaonici stana u Kučerinoj ulici. Uspio je nekako razvaliti vrata kako bi ušao te ju je zatekao bez svijesti. Pokušao ju je probuditi, oživjeti je. Pozvao je pomoć. Do njega je stigao tim Hitne pomoći, no ni oni nisu mogli ništa osim proglasiti smrt. Brzo su stan okupirali i krim policajci, a prvi sumnjivac za smrt studentice bio im je ugljični monoksid jer se u kupaonici nalazi plinski bojler.

Tijelo su nakon očevida prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati. Točan uzrok smrti trebao bi biti poznat u ponedjeljak. Postoje neke sumnje da je djevojka imala srčani udar, no obitelj kaže da je bila zdrava.

- Nije se žalila na neke probleme. Bila je dobro, studirala je i radila sad tijekom ljeta. Ne znamo što od tuge - rekao je otac.

Djevojka je, kako nam je rekao, odradila jutarnju smjenu u obiteljskoj tvrtki. Nešto poslije 12 sati otišla je u stan koji se nalazi u blizini kako bi se otuširala. Navodno je trebala raditi i popodne, no nikome se nije javljala. Otac je otišao do nje jer su se svi zabrinuli. Prema očevidu, djevojka je preminula između 12.50 i 15.05 sati. Na pitanje jesu li imali problema s bojlerom, kažu da ne znaju. Osjetili su miris vlage u kupaonici, no kako nisu dugo bili u tom stanu, nisu znali za potencijalne probleme. Sad je u stanu bojler zapečaćen.

Dimnjačar, koji ima koncesiju za tu ulicu, ispričao se jer nam nije mogao dati podatke o mogućim problemima u zgradi. Nedjelja mu je bila neradan dan pa nije imao pristup podacima iz arhiva, a na očevidu nije bio.

Zbog ovakvih slučajeva policija je objavila niz savjeta i preporuka vezanih uz bojlere i dimnjake. Upozoravaju kako se trebaju redovito servisirati jer će se povećati sigurnost i manje će trošiti.

- Preglede i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala neka obavi dimnjačar, kao i odgovorna stručna osoba, te njegove savjete provedite bez odlaganja - upozorili su iz policije.