Tugomir Majdak: Zemlja nije na prodaju, država i dalje ima pravo prvokupa

Vlada je u utorak predložila Hrvatskom saboru dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se ukida uvjet reciprociteta prilikom nasljeđivanja poljoprivrednog zemljišta za pravne i fizičke osobe iz država koje su potpisnice Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija OECD-a.

To u praksi znači da državljani tih zemalja mogu naslijediti zemljište u Hrvatskoj, čak i ako hrvatski državljani u njihovim zemljama nemaju ista prava, a oporba je u Hrvatskom saboru kritizirala dopune Zakona tvrdeći da će ukidanje reciprociteta dodatno ugroziti domaću poljoprivredu jer otvara mogućnost da stranci lakše postanu vlasnici hrvatske zemlje, makar kroz nasljedstvo. 24sata o tome je razgovarao s državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede Tugomirom Majdakom. On, pak, ističe da je tvrdnja oporbe da će izmjene zakona pokopati hrvatsku poljoprivredu neutemeljena. Od drugih članica EU treba, kaže Majdak, spomenuti Irsku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku, a od drugih država Japan i Meksiko koje su uspješno zaštitile svoje zemljište, a da su pritom poštivale pravila liberalizacije.

- Unatrag 20 godina ni jedna nova članica OECD-a nije mogla realizirati u svom pristupnom ugovoru rezervaciju na stjecanje vlasništva nad poljoprivrednim i šumskim zemljištem, a upravo to je Hrvatska zatražila kako bi zaštitila poljoprivredno zemljište- kaže Majdak te dodaje da je Ministarstvo za poljoprivredno zemljište kao strateški resurs zatražilo zaštitu putem rezervacije, koja će onemogućiti stjecanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem za fizičke i pravne osobe OECD-a. Što se tiče nasljeđivanja, dosadašnja praksa je pokazala, kaže, da se takva mogućnost nije koristila te ne očekuju promjene u tom pogledu.

Što se tiče predloženog ukidanja reciprociteta objašnjava da to znači da će osobe iz država OECD-a moći stjecati vlasništvo nad zemljištem u Hrvatskoj nasljeđivanjem, bez potrebe da takva mogućnost bude regulirana međunarodnim ugovorom na bazi reciprociteta. Za stjecanje vlasništva nasljeđivanjem za druge strane državljane iz država koje nisu članice OECD-a i dalje će se tražiti uvjet reciprociteta.

Na pitanje kako će se konkretno štititi državni interes, odnosno koje su stvarne garancije da poljoprivredno zemljište neće prijeći u ruke stranaca Majdak ponavlja da je Hrvatska u postupku pregovora o pristupanju OECD-u zatražila tzv. „rezervaciju“ na poljoprivredno zemljište, kojom se onemogućava fizičkim i pravnim osobama iz zemalja OECD-a stjecanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem osim nasljeđivanjem.

- Ta rezervacija bi trebala biti uključena u odgovarajuće pravne instrumente OECD-a (tzv. kodekse o liberalizaciji), čime bi postala obvezujuća za zemlje OECD-a- kaže Majdak te dodaje da što se tiče procjene koliko bi hektara zemlje moglo biti obuhvaćeno nasljeđivanjem od strane stranih državljana ističe da sudovi trenutačno utvrđuju da li su ispunjeni uvjeti za stjecanje prava vlasništva na poljoprivrednom zemljištu u Hrvatskoj uključujući i uvjet reciprociteta.

- Ako su ispunjeni svi uvjeti (uključujući i uvjet reciprociteta) sudovi izdaju rješenja koja se dostavljaju na provedbu odnosno upis vlasništva u zemljišno knjižni odjel nadležnog suda. Sukladno procjeni učinka propisa koju smo izradili, a prema dostupnim saznanjima ne očekuje se konkretni učinak s obzirom kako u dosadašnjem razdoblju nije bilo aktiviranja uvjeta reciprociteta na države pristupnice OECD Kodeksa o liberalizaciji- kaže Majdak te dodaje da Hrvatska ima pravo prvokupa poljoprivrednog zemljišta po tržišnoj cijeni ako se radi o površinama koje su veće od 10 hektara u kontinentalnom odnosno veće od 1 hektara za priobalno područje i to pravo koristi. Vlasnik poljoprivrednog zemljišta dužan je, kaže, u slučaju prodaje ponuditi zemljište koje namjerava prodati Ministarstvu koje može iskoristiti pravo prvokupa. Ministarstvo tada uz roku od trideset dana od dana dostavljanja ponude izdaje očitovanje o pravu prvokupa. Ako, pak, Ministarstvo ne prihvati ponudu i ne iskoristi pravo prvokupa, prodavatelj može prodati predmetno zemljište po cijeni koja je ista ili viša od one ponuđene Ministarstvu. Kontrolu provedbe ove odredbe provode zemljišno knjižno odjeli nadležnih sudova kod upisa kupoprodajnog ugovora uz koji mora biti priloženo očitovanje Ministarstva. Pravo prvokupa ne odnosi se prodaju čestica čije su površine manje od navedenih.

- Predloženom dopunom zakona ne otvara se tržište poljoprivrednog zemljišta za građane OECD-a, oni i dalje ne mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Jedino što se omogućuje je stjecanje poljoprivrednog zemljišta nasljeđivanjem bez utvrđivanja reciprociteta. Do sada je također bilo moguće nasljeđivanje, ali se provodio postupak utvrđivanja uvjeta reciprociteta. I dalje se reciprocitet za sve ostale utvrđuje. Suštinski se, dakle, ništa ne mijenja već više proceduralno- rekao je Majdak.

