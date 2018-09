'Tukao me, drogirao, silovao i govorio kako će i mene ubiti...'

Myra Hindley, zajedno sa svojim partnerom Ianom Bradyjem , sudjelovala je u zloglasnima "Ubojstvima u močvari" (Moors murders) u Velikoj Britaniji. Njih dvoje su oteli, seksualno zlostavljali, mučili i na kraju ubili troje djece stare između 10 i 12 godina te dvoje tinejdžera starih 16 i 17 godina. Sve se odvijalo između lipnja 1963. i listopada 1965. godine. Osuđeni su na tri kazne doživotnog zatvora.

Myra Hindley koja je proglašena najokrutnijom ženom u Velikoj Britaniji umrla je 2002. a malo prije smrti dala je svom odvjetniku dokumente u kojima tvrdi da ju je njezin partner u ubojstvima Ian Brady drogirao, tukao i silovao. Dokumenti otkrivaju njezinu mržnju prema Bradyju koji ju je konstantno brutalno premlaćivao. Sad su prvi put dostupni javnosti, a nalaze se u Muzeju zločina u engleskom Gloucestershireu.

Foto: Profimedia

U njima opisuje kako ju je sadistički zlostavljao, ritualno ponižavao i prijetio joj da će je ubiti ako odluči izaći iz njihovog pakta koji su sklopili. Prijetio joj je kako će je ubiti i zakopati u plitki grob kako je to napravio i sa prvom njihovom žrtvom Pauline Reed(16)

- Dok smo se vraćali kući nakon ubojstva rekao mi je ako pokažem ikakve znakove povlačenja, da vidi da slučajno ne želim više biti s njim da ću završiti na isti način kao Pauline. Ja sam mu na to samo kratko rekla: 'Znam Brady' - stoji u dokumentima.

- Kad sam mu jednom prilikom rekla da bi mogao otići predaleko i ubiti i mene rekao je da neće jer da sam u potrebna - napisala je Hindley koja je vezu s njim opisala kao 'Bradyjev zatvor'.

- Činio mi je i mnoge druge odvratne stvari osim fizičkog zlostavljanja, drogiranja i silovanja. Znao bi me prisiljavati da držim otvorena usta da može u njih urinirati. Zatim bi se mokrio u moje uši, u nos i po cijelom tijelu..

Iako joj je radio strahote nije imala snage otići na policiju i prijaviti ga.

- Nisam imala dokaze, a i bojala sam ga se. Često sam ga mrzila, ali sam u isto vrijeme bila sam emocionalno opsjednuta s njim. Svoje osjećaje nisam mogla promijeniti..

Myra Hindley was raped, throttled and beaten by ‘Nazi’ Ian Brady to make her kill children, her deathbed papers say. https://t.co/Q0W9OLwDPv

Ta pisma su bila dio njezine treće žalbe protiv njezine životne kazne. Umrla je u dobi od 60 godina od bronhijalne pneumonije uzrokovane bolestima srca.

Njezin partner Ian Grady umro je prošle godine u 79. godini u psihijatrijskoj bolnici u Merseysideu. Gdje je zakopao tijelo 12-godišnjeg Keitha Bennetta nikada nije otkrio. Ostaci ostalih žrtava su otkriveni.

Ian Brady died and yet my heart goes out to the family of Keith Bennett who's body was never found, may you rest in peace Keith. 😢💔 pic.twitter.com/BRUR295PIC