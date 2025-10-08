Turčin osvojio milijune na lotu, 'otkantao' curu i kupio Ferrari! Sada mu je sve krenulo po zlu

Deset milijuna eura je novac koji bi svakome promijenio život. To se dogodilo Kursatu Yildrimu, Turčinu koji je 2022. osvojio na lutriji taj vrtoglavi dobitak.

Tadašnji radnik na dizalici u Dortmundu, odmah je dao otkaz, 'otkantao' dugogodišnju djevojku i počastio se Ferrarijem.

- Prije dobitka je bio topao i drag, brižan, a kada je osvojio novac, postao je odjednom hladan i arogantan - ispričala je njegova tadašnja djevojka, prenosi Telegrafi.com.

Najšokantnije je, prema izjavi 50-godišnje žene to što ju je 'Chico' htio potplatiti da ostane s njim.

- Poručio mi je da me nikad nije volio. Ipak, rekao je da mi može platiti da i dalje budem njegova djevojka. Šokirao me, zar sam mu toliko značila - pitala se žena koja je odmah prekinula kontakt s njim.

'Chico' se počastio srebrnim Ferrarijem vrijednim 450 tisuća dolara, davao je intervjue i planirao kupiti luksuzni penthouse.

- Molim vas napišite da sam još uvijek slobodan. Može biti plavuša, može biti brineta, nije mi važno. Samo želim ponovno voljeti - zavapio je Turčin u jednom od intervjua.

Iza njega je i mračna prošlost, 27 mjeseci zatvora zbog prijevare i pljačke. Ovih dana mu je skupocjena jurilica propucana u Dortmundu. Devet metaka pogodilo je auto.

- Ne mogu vjerovati. Tko bi to učinio? Nisam nikome ništa nažao napravio. Otkako sam dobio na lotu, pomagao sam ljudima. Zašto bi netko pucao na moj auto? - izjavio je za Bild.