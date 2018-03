Turisti na plaži bježali u panici: Meci iz pištolja letjeli posvuda

Turisti su se razbježali u strahu s plaže u blizini koje je trajao obračun dvojice vozača jet skijeva. Jedan je vozač umro, a drugi je završio u bolnici u utorak na otoku Koh Samui u Tajlandskom zaljevu. Soontree Chaipet (45) i Tinapot Petcharat (26) su turistima iznajmljivali skutere za vodu, a onda su se posvađali zbog zadiranja u tuđi teritorij. Izvadili su oružje i pucali jedan na drugog dok su se prestravljeni turisti skrivali ispod stolova u restoranu. Policija je došla oko 16.30 sati i našla muškarce kako leže krvavi na bijelom pijesku. Mlađi muškarac je umro u bolnici.

Terrified tourists in Thailand flee in panic as rival jet ski operators engage in shootout on Koh Samui beach. https://t.co/kOHcBzF9ni pic.twitter.com/W824gn38Af

- Radim u blizini i čuo sam pucnjeve. Bilo je strašno. Metak je mogao pogoditi bilo koga - rekao je svjedok Num Hankit (30). Dodaje kako je na plaži tada bilo više od 100 ljudi. Policija je kasnije pronašla dva pištolja. Policija pretpostavlja da je dvojac u sukobu bio i ranije i da su zato nosili oružje. Ipak naglašavaju da istraga i dalje traje i da trebaju prvo ispitati sve svjedoke, piše Daily Mail.

https://t.co/UpQCndXwGv BLOOD ON THE BEACH Terrified tourists in Thailand fled in panic as rival JET SKI operators shot each other dead on Koh Samui paradise beach / Thailand 'one of the most dangerous tourist destinations on Earth