Turisti skakali u more sa stijena kod Pule. Polomili su se

Pulska policija u srijedu je na području Kamenjaka kod Pule zabilježila dva slučaja u kojima su strani državljani ozlijeđeni prilikom skakanja u more, izvijestila je policija u četvrtak.

Zasad neutvrđene ozljede zadobila je 24-godišnja talijanska državljanka koja je prilikom skoka sa stijene u srijedu oko 13.30 sati krivo doskočila i ozlijedila leđa.

Nešto kasnije, oko 14.45 sati teške tjelesne ozljede zadobio je 22-godišnji njemački državljanin koji je također krivo doskočio u more. Unesrećenima je pomoć pružena u pulskoj bolnici, gdje su zadržani na liječenju.

Kako bi se izbjegli ovakvi tragični događaji, Policijska uprava istarska upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u more s većih visina niti tamo gdje ne znaju točnu dubinu mora.

Isto tako, ne preporučuje se skakanje sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje na tim mjestima zabranjeno, kažu u policiji.