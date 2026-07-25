Turisti u panici u Francuskoj: 'Žandarmerija je išla od vrata do vrata, pokupili smo kofere'

Obitelji koje su odmor provodile u Francuskoj proživjele su trenutke u kojima su se njihovi mirni praznici pretvorili u utrku za bijeg od bijesnih šumskih požara. Turisti su za BBC ispričali kako su ih usred noći probudila hitna upozorenja, kako su očajnički pokušavali pobjeći cestama udaljenima svega nekoliko metara od plamenova visokih i do šest katova te kako su gledali ljude kako s koferima hrle prema plažama.

Pokretanje videa... VIDEO Francuski vojni avion pomaže u gašenju požara | Video: 24sata/Reuters

Veliki šumski požari na jugozapadu Francuske i u središnjoj Španjolskoj prisilili su više od 220.000 ljudi na evakuaciju. Francuska je u pomoć pozvala vojsku, dok je španjolska vlada proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju. Snažni vjetrovi i dugotrajni toplinski val i dalje pogoduju širenju požara, a neki turisti navode da se snažan miris dima osjeća i daleko izvan područja zahvaćenih požarima. Letovi za Bordeaux i Madrid, gradove najbliže područjima pogođenima požarima, zasad nisu poremećeni. Francuski ministar vanjskih poslova ranije u subotu požare je opisao kao „tragediju“, ali je pozvao turiste da ne otkazuju svoja putovanja.

Foto: Stephane Mahe

Među onima koji su se našli usred krize je i Zac Morrison, koji je u četvrtak stigao u Cap Ferret, popularni borovima prekriveni poluotok oko 65 kilometara jugozapadno od Bordeauxa. Dvadesetogodišnjak iz Londona na odmoru je s još deset članova obitelji. U 4 i 6 sati ujutro probudile su ga dvije SMS poruke kojima je naređena evakuacija 'svim potrebnim sredstvima'.

Obitelj je za BBC pokazala kako su se oblaci dima nadvili nad njihov kamp u Biscarrosseu na jugozapadu Francuske.

- Žandarmerija je išla od vrata do vrata, morali smo uzeti sve što imamo, rekao je Morrison za BBC te dodao da je bilo kao iz filma.

Nakon početne 'panike' uslijedila je, kako kaže, dobro organizirana evakuacija cijelog poluotoka. Morrison je rekao da je od vlasti primio čak četiri različita upozorenja o evakuaciji, posljednje u petak oko 17 sati, nakon što su se, kako je opisao, 'udaljili od jednog požara da bismo se našli na meti drugog'. Njegova obitelj sklonila se na plažu u obližnjem Arcachonu, a potom im je rođak pomogao pronaći smještaj. Njegov 11-godišnji brat Nate još se pokušava nositi s onime što je vidio.

Foto: Stephane Mahe

- Drugi ljudi spavaju u školama i skladištima, a na plažama je bilo ljudi koji su samo čekali odobrenje. Ovdje na plaži ima ljudi s koferima, rekao je Morrison.

Obitelj sada čeka upute o tome hoće li moći nastaviti svoj odmor do sredine kolovoza.

- Sinoć je padala kiša, ali čujemo da bi struja mogla nestati na poluotoku, posebno kako se oblaci pepela kreću prema Bordeauxu... Čuo sam za kuće koje izgore za samo sat vremena. Strašno je, ali nažalost ljudi se ovdje na to navikavaju - rekao je.

David Morton, ravnatelj škole iz Gloucestershirea, veći je dio svog tjednog odmora proveo u Cap Ferretu sa suprugom i dvojicom tinejdžerskih sinova. No, kombinacija suhih borovih šuma i ekstremnih temperatura petog je dana odmora potpuno promijenila situaciju. Obitelj se u petak ujutro probudila uz hitno upozorenje.

- Svi su nam telefoni svjetlucali i pištali. Stigla je poruka da se moramo odmah evakuirati i voziti jedinom cestom izvan poluotoka. Doslovno smo sve ubacili u kofere i u roku od 15 minuta bili smo u unajmljenom automobilu rekao je 53-godišnji Morton.

Foto: Stephane Mahe

Morton kaže da su se približili na svega 500 metara od glavnog požara.

- Plamenovi su bili viši od borova u šumi, dakle visoki pet ili šest katova, i bilo je jasno da je požar u tom trenutku bio izvan kontrole, kaže. Obitelj je potom boravila kod prijatelja, prije nego što se u subotu trebala vratiti kući letom iz Bordeauxa.

Neki ljudi, međutim, nisu uspjeli odmah napustiti pogođena područja. Rebecca Papin, francusko-američka državljanka koja je boravila u svojoj kući za odmor u Biscarrosseu, nedaleko od poluotoka Cap Ferret, u četvrtak je u daljini ugledala veliki oblak dima. Samo tri sata kasnije, kada se te večeri vratila kući, prizor je bio potpuno drugačiji.

Foto: Stephane Mahe

- Na nebu su bili kanaderi koji su izbacivali vodu, vatrogasni helikopteri, a cijela udaljenost bila je samo zid od plamena, rekla je za emisiju Today na BBC Radiju 4.

Papin je rekla da su vlasti bile preopterećene pokušajima gašenja požara te da nije dobila nikakvu naredbu za evakuaciju. Spavala je uz svoju malu djecu sa čepićima za uši, zbog čega je tijekom noći propustila zvukove upozorenja na evakuaciju.

- Kad sam se ujutro probudila, bili smo gotovo sami u gradu jer je grad bio evakuiran, a ja sam još uvijek bila ovdje. Glavne ceste su zatvorene jer su u plamenu. Policija mi je u petak u 7.30 savjetovala da ostanem kod kuće i da ni pod kojim okolnostima ne izlazim. Pepeo je padao s neba poput snijega - rekla je.

Neke britanske obitelji rekle su za BBC da su se nakon evakuacije preselile oko 160 kilometara dalje, u druge dijelove Francuske, kako bi pokušale nastaviti svoj odmor. Mark Dorey iz Leedsa odlučio je sa suprugom i troje djece otići u Dordogne nakon što su evakuirani iz kampa u blizini Parentis-en-Borna

Za mnoge turiste, međutim, odmor se pretvorio u neizvjesno čekanje, evakuacije i pokušaje da se udalje od područja koja su u samo nekoliko sati zahvatili veliki šumski požari.