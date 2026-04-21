Turisti zarobljeni na vrhu Rija zbog policijske akcije u faveli

Oko 200 ljudi ostalo je zarobljeno na vrhu popularnoga turističkog odredišta u Riju de Janeiru za vrijeme policijske operacije u gradskoj faveli Vidigal, prenijeli su lokalni mediji. Staza koja vodi do vrha Morro Dois Irmãos, vrlo popularnog zbog pogleda na plažu Ipanemu, kreće istočno od favele. Policija iz Ureda javnog tužitelja Bahije i policija Rija pokušali su privesti članove bande Comando Vermelho za koje su pretpostavljali da se skrivaju u Vidigalu, izvijestila je televizijska kuća TV Globo. No glavni pristupni put stazi bio je blokiran dok su policajci i osumnjičeni članovi bande razmjenjivali vatru, a uznemireni turisti ostali su 'blokirani'.

U videozapisu podijeljenom na društvenim mrežama vidi se skupina ljudi kako sjedi na tlu dok izlazi sunce, nadlijeće ih policijski helikopter, a u daljini se čuje pucnjava.

Portugalska turistkinja Matilda Oliveiro je, zajedno s drugim turistima i sestrom Ritom čekala izlazak sunca na vrhu Morro Dois Irmãos kad su im vodiči rekli da sjednu.

"Mi smo čekali izlazak sunca kad su nas odjednom vodiči zamolili da sjednemo, a potom smo začuli pucnjeve", rekla je za TV Globo. "Obavili su posao. Uvijek je takvo nešto strašno, no sve je bilo pod kontrolom, koliko je to bilo moguće. Na putu prema dolje prošli smo pokraj policije. Tad je situacija već bila u potpunosti pod kontrolom."

Nakratko 'zarobljena' skupina turista uspjela se spustiti u nizinu nakon otprilike 30 minuta, pišu lokalni mediji te dodaju da su vodiči unaprijed bili obaviješteni o operaciji. Drugi lokalni vodiči za TV Globo su kazali da su koordinirali situaciju s policijskim jedinicama koje djeluju u Vidigalu.

"Sve ovo nas je zateklo nespremne, bili smo iznenađeni. Već smo stigli do samog vrha kad smo začuli pucnjeve, a vodiči su nam govorili što se događa", rekla je 25-godišnja Danielly Nobre za dnevne novine O Dia.

Nobre je istaknula kako su vodiči uvjerili njezinu skupinu da je sve pod kontrolom, a i isti im je znak poslan i iz policijskog helikoptera koji ih je nadlijetao.

"Na kraju je sve dobro završilo. Svi su sišli u koloni, jedan za drugim, svi su pomagali jedni drugima i na kraju smo ipak uspjeli vidjeti izlazak sunca i doživjeti očekivani nalet adrenalina", rekla je Nobre.

Comando Vermelho i slične skupine imaju stroga pravila u područjima koja su pod njihovom kontrolom. Sada, osim prodaje droge imaju monopol i nad opskrbom plinom, kabelskom televizijom, internetom i prijevozom.