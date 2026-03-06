Obavijesti

DOLAZAK S BLISKOG ISTOKA

Turistička vodičica: Jedva se čekam vratiti u Dubai

Piše Luka Safundžić,
Turistička vodičica: Jedva se čekam vratiti u Dubai
Stvarno su se svi trudili. Sretni smo što smo doma. Jedva čekam da se to tamo smiri i da opet idem jer mi je to najjača destinacija

Rat nije omeo samo svakodnevni život, škole nego i turizam koji je jako razvijen u zaljevskim zemljama.

 - Stvarno su se svi trudili. Sretni smo što smo doma. Jedva čekam da se to tamo smiri i da opet idem jer mi je to najjača destinacija. Bili smo prisiljeni ostaviti prtljagu, imam 13 kofera za pokupiti od svojih gostiju. Jedva čekam da opet krenu Dubai ture - rekla je.

 - Sljedeću sam trebala imati 28. ožujka, ali tko zna što će se dogoditi - rekla je Snježana Tomažini, turistički pratitelj. U trenutku izbijanja rata vodila je grupu od 17 turista. 

