Stvarno su se svi trudili. Sretni smo što smo doma. Jedva čekam da se to tamo smiri i da opet idem jer mi je to najjača destinacija
DOLAZAK S BLISKOG ISTOKA
Turistička vodičica: Jedva se čekam vratiti u Dubai
Rat nije omeo samo svakodnevni život, škole nego i turizam koji je jako razvijen u zaljevskim zemljama.
- Stvarno su se svi trudili. Sretni smo što smo doma. Jedva čekam da se to tamo smiri i da opet idem jer mi je to najjača destinacija. Bili smo prisiljeni ostaviti prtljagu, imam 13 kofera za pokupiti od svojih gostiju. Jedva čekam da opet krenu Dubai ture - rekla je.
- Sljedeću sam trebala imati 28. ožujka, ali tko zna što će se dogoditi - rekla je Snježana Tomažini, turistički pratitelj. U trenutku izbijanja rata vodila je grupu od 17 turista.
