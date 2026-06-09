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Turistički bum

Stigli rezultati za prvih pet mjeseci: Sezona u plusu, Glavina upozorio na cijene

Piše HINA,
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Stigli rezultati za prvih pet mjeseci: Sezona u plusu, Glavina upozorio na cijene
Šibenik je pun turista | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najviše noćenja u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno je u Istri (4,1 milijun noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (2,2 milijuna) te na Kvarneru (2,1 milijun)

Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih pet mjeseci 2026. godine porastao je za 7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a broj dolazaka u promatranom periodu 5 posto je viši nego lani, izvijestila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ). Riječ je o podacima sustava eVisitor i eCrew iz kojih proizlazi da je od početka siječnja do kraja svibnja 2026. godine u Hrvatsku došlo 4,5 milijuna turista koji su ostvarili više od 14 milijuna noćenja.

Pritom je na Jadranu je ostvareno 12,2 milijuna od ukupnog broja noćenja, što je rast od 8 posto u odnosu na 2025. godinu, dok ostatak otpada na kontinentalne destinacije u kojima su noćenja porasla za 3 posto. .

„Rast od 5 posto u turističkim dolascima i 7 posto u noćenjima u prvih pet mjeseci ove godine potvrđuje da mjere i politike koje provodimo daju konkretne rezultate, osobito u jačanju predsezone i posezone te razvoju cjelogodišnjeg turizma. Ohrabruju i podaci za dosadašnji dio lipnja, koji također bilježe vrlo dobre trendove”, navela je HTZ u svom priopćenju riječi ministra turizma i sporta Tonča Glavine.

Glavina je pojasnio da su, zbog krize na Bliskom istoku, postojeće marketinške kampanje na najvažnijim vanjskim tržištima preusmjerene na isticanje konkurentskih prednosti Hrvatske – blizine ključnim tržištima i sigurnosti zemlje, koje su, uz dobar omjer cijene i kvalitete, visoko na ljestvici prioriteta i preferencija turista.

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„Pred nama je, međutim, najintenzivniji dio turističke godine, srpanj i kolovoz, kada ostvarujemo i najveći udio turističkog prometa. Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je nešto suzdržanija nego prethodnih godina, zbog čega je važno nastaviti voditi odgovornu i konkurentnu cjenovnu politiku. Kroz kvalitetne paket-aranžmane i ponudu koja odgovara očekivanjima gostiju, moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete“, istaknuo je ministar Glavina.

Najviše noćenja u Istri, najviše gostiju iz Njemačke

Najviše noćenja u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno je u Istri (4,1 milijun noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (2,2 milijuna) te na Kvarneru (2,1 milijun), a prema destinacijama turistima su najzanimljiviji Dubrovnik, Zagreb, Rovinj, Split, Poreč i Zadar.

Gosti iz Njemačke ostvarili su 2,7 milijuna noćenja, potom su najzastupljeniji domaći gosti s 2,5 milijuna noćenja, a nakon njih gosti iz Slovenije (1,3 milijuna noćenja), Austrije (1,1 milijun), UK-a (preko 670 tisuća) te SAD-a (preko 540 tisuća).

Hotelski smještaj, koji ima 15 posto udjela u kapacitetima, ostvario je 43 posto svih noćenja, kampovi su s 20 posto svih kapaciteta postigli 16 posto noćenja, a objekti u domaćinstvu, koji imaju pretežit udio kapaciteta od 52 posto, ostvarili su 23 posto ukupnog broja noćenja.

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Direktor HTZ-a Kristjan Staničić naglasio je da pozitivni rezultati potvrđuju dobru poziciju Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.

„Interes za našom zemljom je stabilan unatoč izazovnim okolnostima u kojima se nalazi sektor putovanja na globalnoj razini”, izjavio je Staničić.

Prema posljednjim europskim istraživanjima, naglasio je direktor HTZ-a, potražnja za putovanjima na Mediteran i dalje je vrlo snažna, pri čemu se cijeni sigurnost destinacije, kvaliteta ponude i dobar omjer vrijednosti za novac. Stoga marketinške kampanje kojima Hrvatska nastoji privući goste naglašavaju upravo te poruke.

HTZ je u priopćenju istaknuo kako je, prema podacima sustava eVisitor, tijekom produženog vikenda u povodu blagdana Tijelova ostvareno 378 tisuća dolazaka i 1,7 milijuna noćenja. Najviše gostiju u Hrvatsku za taj vikend je pristiglo iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Poljske, Slovenije, UK-a i SAD-a. Najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, pri čemu su najinteresantnije destinacije bile Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.

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