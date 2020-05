Turizam na respiratoru: Eksperti pozvali na hitnu pomoć države

Turizam kao jedna od privrednih grana koja najviše puni budžete zemalja regije najugroženija je privredna grada uslijed pandemijske krize. Procjene Svjetske turističke organizacije (WTO) su da će pad globalne turističke privrede, koja generira preko 10% svjetskog BDP-a, ove godine iznositi nevjerojatnih 70%, s procjenom da će potpuni oporavak ovog sektora uslijediti tek 2023. godine. Neki od vodećih eksperata iz javnog i privatnog sektora Hrvatske, Crne Gore i Srbije sinoć su dali prve procjene za sezonu pred nama na prvom regionalnom panelu pod nazivom „Turizam na respiratoru“ koji je u sklopu međunarodne online konferencije „EXIT Strategy“ u organizaciji EXIT festivala pratilo preko 20.000 ljudi. Po mišljenju svih sudionika nužna je snažna podrška država ovom sektoru, bez koje će gotovo zasigurno doći do masovnih bankrota i snažnog porasta nezaposlenosti jer je prema službenim podacima Svjetske turističke organizacije, danas svaki deseti posao u turizmu. Jedan od zaključaka konferencije je i da će inovativnost prilikom kreiranja novih turističkih proizvoda biti ključna za oporavak, pogotovo imajući u vidu procjene da će nove generacije biti prve koje će se odvažiti na putovanja, te da će države koje to prepoznaju brže oporaviti turizam od drugih.

EXIT strategy 2020 – Turizam na respiratoru

Prema riječima predsjednika Udruženja putničkih agencija u Hrvatskoj privrednoj komori Borisa Žgombe, pitanje je kada će se ponovo vidjeti brojke koje su u turizmu ove zemlje ostvarene prošle godine. „Turizam je nježna biljka, ali koja se znala do sada apsolutno čvrsto postaviti i opstati, pa će i dalje. Mislim da se moramo vratiti na ono što je hiperpotražnja donijela u prethodne tri godine, koja je izobličila turizam, resurse i sve zajedno“, objasnio je Žgomba i zaključio da je nužno uspostaviti partnerstvo države i privatnog sektora: „Na njemu moramo itekako puno raditi svi zajedno, javni i privatni sektor i tada uspjeh neće izostati“.

Da turizam više neće u biti isti, kao što ni turizam 2019. nije bio isti kao prije 30 godina, istakla je Renata Pindžo, pomoćnica ministra zadužena za turizam, pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. „Činjenica je da je ovo apsolutno vrijeme traženja novih kreativnih rješenja i upravo su to vremena u kojim će organizacije kao što je EXIT morati dati taj kreativni doprinos. Promjene se moraju događati i mi moramo nuditi tu našu kreativnost, tu našu autentičnost. Privatni sektor zna da ima partnere u javnom sektoru i mi vjerujemo da ćemo naći zadovoljavajući, ili minimum zadovoljavajući moment u periodu koji je pred nama. Samo u lancu solidarnosti možemo ostvariti bolji rezultat”, objasnila je Pindžo.

S tom se ocjenom slaže i njezin crnogorski kolega, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, Damir Davidović: "Ova sezona neće biti ni slična u odnosu na prethodne, ali prostora ima i treba ga iskoristiti", naveo je i dodao da su državne mjere podrške neminovne: „Ono na čemu radimo je priprema mjera koje trebaju dati jasne pokazatelje kako mi vidimo crnogorski turizam sljedećih pet godina“, istakao je Davidović i podsjetio da je crnogorska Vlada do sada donijela dva seta mjera podrške i da ih sprema još.

Da su gubici u turizmu već sad ogromni prvi je potvrdio Žarko Radulović, predsjednik crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela "Montenegro stars" u sklopu kojih je i čuveni Splendid u Budvi. „U ovom trenutku, mi smo doslovce s prometom na nuli. Kada su naši hoteli u pitanju, sve je otkazano do kraja lipnja i stornirano je poslova u vrijednosti od šest milijuna i tri stotine tisuća eura. Troškova i to smanjenih, bit će oko dva milijuna eura. Imamo ogroman broj radnika i upravo to predstavlja veliki problem za države jer će se bez konkretnih mjera pojaviti višak radne snage“, otvoreno je sinoć potvrdio čuveni hotelijer i dodao da je spreman boriti se za radnike: „Ja ću izaći ranjen, ali ne i mrtav, dok će mnogima bez pomoći biti preteško da izdrže sve ovo“.

Kreiranjem adekvatnih regionalnih turističkih proizvoda, kako ističe osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević, turizam može postati motor ekonomskog razvoja regije, ali i više od toga: "Zaboravljamo da turizam nosi mnogo više od samo ekonomskog doprinosa. Ljudi se upoznaju i on ima svoj sociološki i mirovni karakter. U Njemačkoj se povela jedna bitna tema u prošlom vremenu: da li je život samo preživljavanje ili je život nešto više? E pa turizam je to nešto više što doprinosi životu da bude onakav kakav bi trebalo biti i zbog toga se moramo boriti za turizam i sve ono što on nosi“, poručio je Kovačević.

Moderatorica panela "Turizam na respiratoru" bila je Silvija Ilišković Balagović, konzultant za hotelske i turističke investicije, Hotelis d.o.o.

