AUSTRALCI VODE PREGOVORE

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Turska će biti domaćin COP31 klimatskog summita 2026.
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u nedjelju da je postignut formalni dogovor da Turska bude domaćin COP31 klimatskog summita 2026. godine

U izjavi koju je Njemačka izdala ovog tjedna na COP30 summitu, nakon sastanka Zapadnoeuropske i ostale skupine zadužene za odabir domaćina 2026. godine, navodi se da će Turska preuzeti ulogu, a Australija će voditi pregovarački proces.

To je uslijedilo nakon ranije najave da se očekuje kompromisni dogovor. Dogovor je riješio dugotrajni zastoj oko domaćinstva pregovora UN-a.

- Postignut je formalni dogovor da COP31 bude domaćin Turska u Antaliji, a interese Pacifika promovira Australija preuzimajući ulogu predsjednika pregovora u pripremi za i na sastanku - rekao je Albanese u izjavi.

Australija bi imala "isključive ovlasti u vezi s pregovorima" vodeći donošenje odluka na summitu, prema izjavi, u kojoj se navodi da će pacifička regija biti domaćin posebnog sastanka prije COP-a kako bi se "upozorila na egzistencijalnu prijetnju koju klimatske promjene predstavljaju za regiju".

Regionalni diplomatski blok od 18 zemalja, Forum pacifičkih otoka, podržao je australsku kandidaturu. Nekoliko pacifičkih otočnih država u opasnosti je od porasta razine mora.

