BLISKI ISTOK

Turska i Izrael na rubu rata? Prepucavanja Erdogana i Netanyahua znak su za uzbunu

Piše Filip Sulimanec,
Krvava mreža genocida nastavlja ubijati nevinu djecu, žene i civile bez ikakvog pravila ili načela, rekao je Erdogan.

Još otkako je na početku rata s Iranom, bivši izraelski premijer Naftali Bennet rekao da bi Turska mogla postati novi Iran, odnosi Tel Aviva i Ankare su zabrinjavajući.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u nedjelju je optužio Izrael za počinjenje zločina protiv Palestine i Libanona te zaprijetio mogućom vojnom akcijom protiv izraelske države, slično prošlim intervencijama u Karabahu i Libiji.

„Krvava mreža genocida nastavlja ubijati nevinu djecu, žene i civile bez ikakvog pravila ili načela, ignorirajući sve ljudske vrijednosti“, ustvrdio je Erdoğan tijekom obraćanja na Konferenciji međunarodnih azijsko-političkih stranaka u Istanbulu.

„Unatoč primirju, Izrael je prisilio 1,2 milijuna Libanonaca da napuste svoje domove zbog napada na civilna naselja“, rekao je Erdoğan, iako i Izrael i Sjedinjene Američke Države odbacuju tvrdnje da je Libanon uključen u trenutačno primirje s Iranom. Erdoğan je potom izraelske postupke opisao kao „barbarske“, pritom se pozivajući na kontroverzni zakon koji je nedavno usvojio Kneset o uvođenju smrtne kazne za teroriste, za koji je turski čelnik rekao da je namijenjen „samo palestinskim zatvorenicima“.

U odgovoru novinarima kasnije tijekom dana, Erdoğan je dodatno zaoštrio retoriku, sugerirajući da bi Ankara mogla razmotriti i vojno djelovanje protiv Izraela.

„Moramo biti snažni da spriječimo Izrael da to čini Palestini“, rekao je Erdoğan. „Baš kao što smo ušli u Karabah, baš kao što smo ušli u Libiju, učinit ćemo isto i njima“, izjavio je. „Ništa nas u tome ne može spriječiti. Samo moramo biti snažni kako bismo mogli poduzeti te korake.“

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da Izrael „ne može živjeti bez neprijatelja“ i njegova vlada sada pokušava prikazati Tursku kao jednog od njih. Recep Tayyip Erdoğan upozorio je svog američkog kolegu Donalda Trumpa na „moguće provokacije i sabotaže“ koje bi mogle ugroziti početni sporazum o primirju u američko-izraelskom ratu s Iran.

Premijer Benjamin Netanyahu u subotu je izjavio da će Izrael nastaviti suprotstavljati se Teheranu i njegovim regionalnim saveznicima te rekao da kampanja „nije završena“.

Zašto se svađaju?

Među glavnim uzrocima katastrofalnih odnosa Turske i Izraela su rat u Gazi, Turska, posebno pod vodstvom Recepa Tayyipa Erdoğana, snažno kritizira izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze i politiku prema Palestincima. Izrael, s druge strane, optužuje Tursku za podršku Hamasu i političko svrstavanje protiv Izraela.

Drugi razlog je razvaljena Sirija gdje i jedni i drugi imaju svoje interese. Turska smatra kurdske snage u sjevernoj Siriji (posebno YPG/SDF) sigurnosnom prijetnjom jer ih povezuje s PKK. Turska želi spriječiti da Kurdi dobe autonomiju kao što ju imaju u Iraku. Ankara održava vojnu prisutnost i podržava dio opozicijskih skupina kako bi imala politički i vojni utjecaj u pograničnom području.

Izrael pak drži Golansku visoravan i želi spriječiti iranski utjecaj u zemlji, pogotovo nakon odlaska Asada. Nedavno je Netanyahu optužio Tursku za stradanje i patnju Kurda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

