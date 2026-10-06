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JEDAN KRITIČNO

Turska: Osam učenika ozlijeđeno u školi u Istanbulu

Piše HINA,
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Turska: Osam učenika ozlijeđeno u školi u Istanbulu
Foto: Umit Bektas
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Lokalni mediji, uključujući Hurriyet Daily, izvijestili su o napadu nožem koji je počinio učenik, pri čemu motiv napada nije poznat

Osam učenika ozlijeđeno je u tučnjavi u školi u istanbulskoj četvrti Başakşehir u utorak, a jedan se nalazi u kritičnom stanju, izjavio je turski ministar zdravstva.

Još dvoje učenika u stanju je koje varira od umjerenog do teškog, napisao je ministar Kemal Memişoğlu na platformi X, dodavši da se svih osmero liječi u bolnicama.

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Ured guvernera Istanbula prethodno je objavio da je petero učenika ozlijeđeno u sukobu te da je pokrenuta istraga. Nisu izneseni detalji o njihovom stanju ili dobi.

Lokalni mediji, uključujući Hurriyet Daily, izvijestili su o napadu nožem koji je počinio učenik, pri čemu motiv napada nije poznat. Incident se dogodio oko 8:40 sati u školi u četvrti Kayabaşı, izvijestila je državna novinska agencija Anadolija.

Snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju vozila hitne pomoći u krugu škole i prestrašene učenike.

Nasilje u školama privlači veliku pozornost u Turskoj nakon niza incidenata ove godine.

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