Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI POTEZ

Turska planira povlačenje iz baze na sjeveru Iraka

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Turska planira povlačenje iz baze na sjeveru Iraka
Foto: Umit Bektas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Turska će postupno povući svoje snage iz baze Bašika u Iraku, što predstavlja značajan korak prema jačanju suradnje s iračkom vladom i rješavanju dugotrajnih napetosti između dviju zemalja.

Turska planira postupno povući svoje postrojbe iz ključne vojne baze u sjevernom Iraku i prepustiti nadzor iračkoj vladi, priopćile su obje strane. Turska Uprava za komunikacije i ured iračkog premijera Alija al-Zaidija objavili su da su se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i al-Zaidi dogovorili o tom potezu na sastanku na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.

„U okviru napretka koji je Irak postigao kroz sigurnosne mjere, turske snage postupno će predati bazu Bašika - Zelikan iračkoj saveznoj vladi, u skladu s dogovorenim mehanizmom i vremenskim rasporedom”, priopćio je u srijedu ured iračkog premijera, prenio je The Jerusalem Post.

Baza se nalazi u pokrajini Ninivi, nedaleko od grada Bašike i 20-ak kilometara sjeveroistočno od Mosula. Područje se nalazi na teritoriju pod upravom iračke savezne vlade i graniči s autonomnom regijom Iračkog Kurdistana.

Irak se obvezao poduzeti mjere protiv stranih naoružanih skupina na području okruga Sindžara, koji se nalazi zapadnije, uz granicu sa Sirijom, i ondje obnoviti državnu vlast, stoji u priopćenjima.

OPĆA SKUPŠTINA UN-A Erdogan prozvao Izrael pred cijelim svijetom. Pogledajte što se onda dogodilo u UN-u
Erdogan prozvao Izrael pred cijelim svijetom. Pogledajte što se onda dogodilo u UN-u

Turska je uspostavila svoju vojnu prisutnost u sjevernom Iraku 2015. godine u sklopu borbe protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

U prošlosti je Turska u više navrata izvodila zračne napade na zabranjenu Radničku stranku Kurdistana (PKK) u sjevernom Iraku te ondje održava nekoliko baza. Sjeverni Irak služi kao utočište za PKK, koji Turska, EU i SAD smatraju terorističkom organizacijom.

Turska vlada trenutačno sudjeluje u mirovnom procesu s PKK-om te namjerava okončati višedesetljetni sukob.

Odluka o povlačenju turskih snaga odražava nastojanja obiju zemalja da povećaju suradnju nakon nekoliko godina napetosti. To uključuje pitanja poput opskrbe vodom iz rijeka Eufrat i Tigris, zajedničke infrastrukturne projekte koji obuhvaćaju naftovode te širenje cestovne i željezničke mreže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica
STANJE U HRVATSKOJ

Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica

Lijekovi su se počeli uzimati šakom i kapom i tu je nastao problem, rekla je za 24sata doc. dr. sc. Gorana Mirošević, endokrinologinja zagrebačkoga KBC-a Sestre milosrdnice
Dječak (3) koji je stradao u požaru u Zadru se probudio. Sestra: 'Kasno je. Zakazali su...'
OTKRILA DETALJE

Dječak (3) koji je stradao u požaru u Zadru se probudio. Sestra: 'Kasno je. Zakazali su...'

Potvrđeno je da je mog brata trebalo izdvojiti iz obitelji, zato se opravdano pitamo kako su centar i cijeli sustav zakazali i zašto se nije reagiralo na vrijeme, rekla je sestra...
Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage
DUGUJU STOTINE MILIJUNA EURA

Ministar Šušnjar o dugovima Studenca i zatvaranju: Srećom, tržište treba puno radne snage

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je Studenac privatna kompanija te da su postupci za tvrtke koje zapadnu u financijske teškoće propisani zakonom...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026