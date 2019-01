Turska poručuje: Možemo sami stvoriti sigurnu zonu u Siriji

Turska je sposobna sama stvoriti sigurnu zonu u Siriji, no ne želi isključiti Sjedinjene Države, Rusiju i druge ako žele surađivati, rekao je u četvrtak turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu.

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump naglo odlučio povući svih dvije tisuće američkih vojnika iz Sirije, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkrio je da je s američkim čelnikom razgovarao o tome da Turska uspostavi tridesetak kilometara duboku zonu uz sirijsko-tursku granicu.

Cavusoglu je za televiziju A Haber kazao da oko planirane zone još ništa nije sigurno, no da su stajališta Washingtona i Ankare usklađeni, osim u nekoliko točaka.

- Mogli bismo sami uspostaviti sigurnu zonu, no ne želimo isključiti SAD, Rusiju ili druge ako žele surađivati - rekao je turski ministar.

Erdogan se u srijedu u Moskvi susreo s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a Cavusoglu je poslije poručio da su Rusija i Turska na istoj valnoj duljini glede političkog rješenja za Siriju, osim po pitanju ostanka predsjednika Bashara al-Assada na vlasti.

