'KAO ŠTO SI SE I ZA UKRAJINSKU DJECU'

Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze

Piše HINA,
Globalni monitor za glad objavio je u petak da grad Gaza i okolica službeno pate od gladi i da će se ona vjerojatno proširiti

Turska prva dama Emine Erdogan pozvala je u pismu suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melaniju Trump, da stupi u kontakt s izraelskim premijerom i zauzme se za djecu u Pojasu Gaze, objavile su u subotu vlasti u Ankari.

EMOTIVAN RAZGOVOR Melania Trump predala Putinu pismo zbog otete ukrajinske djece: 'Ovo mora prestati...'
Melania Trump predala Putinu pismo zbog otete ukrajinske djece: 'Ovo mora prestati...'

Emine Erdogan napisala je da je inspirirana pismom koje je Melanija Trump poslala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ranije ovaj mjesec u vezi djece u Ukrajini i Rusiji.

- Vjerujem da će velika osjetljivost koju ste iskazali prema 648 ukrajinske djece... biti iskazana i za Gazu - napisala je Emine Erdogan u pismu u petak, koje je objavio ured turskog predsjednika.

MIR NA VIDIKU? Erdogan: Trump mi je rekao da će doći na mirovne pregovore oko Ukrajine ako dođe i Putin!
Erdogan: Trump mi je rekao da će doći na mirovne pregovore oko Ukrajine ako dođe i Putin!

Bijela kuća nije odgovorila na upit za komentarom.

- Ovih dana, kada svijet doživljava kolektivno buđenje i priznanje Palestine postalo je globalna volja. Vjerujem da će vaš apel za Gazu ispuniti povijesnu dužnost prema palestinskom narodu - napisala je.

'NAJOZBILJNIJA ZABRINUTOST' Putin i Erdogan osudili izraelske akcije. Turski vođa poručio: Ugrožena je sigurnost regije...
Putin i Erdogan osudili izraelske akcije. Turski vođa poručio: Ugrožena je sigurnost regije...

Globalni monitor za glad objavio je u petak da grad Gaza i okolica službeno pate od gladi i da će se ona vjerojatno proširiti.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ocijenio je da je to izvješće "čista laž" i ustvrdio da Izrael ima politiku prevencije, a ne izazivanja gladi.

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića
Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'
NADA BUDISAVLJEVIĆ

Preminula je najmlađa sestra Jovanke Broz: 'Cijeli svoj život je posvetila službi svoje obitelji'

Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U vječnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje. Vaši Žarko i Milica, poruka je pisca

