Turska prva dama pozvala Melaniju Trump da se zauzme za djecu iz Pojasa Gaze

Turska prva dama Emine Erdogan pozvala je u pismu suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melaniju Trump, da stupi u kontakt s izraelskim premijerom i zauzme se za djecu u Pojasu Gaze, objavile su u subotu vlasti u Ankari.

Emine Erdogan napisala je da je inspirirana pismom koje je Melanija Trump poslala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ranije ovaj mjesec u vezi djece u Ukrajini i Rusiji.

- Vjerujem da će velika osjetljivost koju ste iskazali prema 648 ukrajinske djece... biti iskazana i za Gazu - napisala je Emine Erdogan u pismu u petak, koje je objavio ured turskog predsjednika.

Bijela kuća nije odgovorila na upit za komentarom.

- Ovih dana, kada svijet doživljava kolektivno buđenje i priznanje Palestine postalo je globalna volja. Vjerujem da će vaš apel za Gazu ispuniti povijesnu dužnost prema palestinskom narodu - napisala je.

Globalni monitor za glad objavio je u petak da grad Gaza i okolica službeno pate od gladi i da će se ona vjerojatno proširiti.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ocijenio je da je to izvješće "čista laž" i ustvrdio da Izrael ima politiku prevencije, a ne izazivanja gladi.