Turska šalje F-16 i protuzračnu obranu na sjeverni Cipar

Turska je u ponedjeljak rasporedila šest borbenih zrakoplova F-16 i sustave protuzračne obrane na sjeverni Cipar kako bi poboljšala sigurnost turske zajednice usred rata u Iranu, priopćilo je ministarstvo obrane, dodajući da će Ankara poduzeti dodatne mjere ako bude potrebno. Europske sile zadnjih su dana povećale svoju vojnu prisutnost na etnički podijeljenom otoku, nakon što je iranski dron za koji sigurnosni dužnosnici vjeruju da ga je ispalio Hezbolah, saveznik Irana u Libanonu, prošli tjedan pogodio britansku zračnu bazu Akrotiri na Cipru.

Pokretanje videa... 02:19 Turska tvrdi da je na sjeverni Cipar rasporedila šest borbenih zrakoplova F-16 i sustave protuzračne obrane | Video: 24sata/reuters

"U kontekstu najnovijih događaja u našoj regiji, šest borbenih zrakoplova F-16 i sustava protuzračne obrane raspoređeni su od danas u Turskoj Republici Sjevernom Cipru", priopćilo je ministarstvo, dodajući da je to dio postupnog planiranja jačanja sigurnosti samoproglašene države.

"Kao rezultat procjena koje će se provesti ovisno o razvoju događaja, bude li potrebno poduzimat će se dodatne mjere", dodaje se.

Turska ne priznaje međunarodno priznatu grčko-ciparsku državu, članicu Europske unije, na jugu otoka i jedina je zemlja koja priznaje tursko-ciparsku državu na sjeveru.

Prošli tjedan, obrambene snage NATO-a oborile su balističku raketu ispaljenu iz Irana u turski zračni prostor, u značajnoj eskalaciji američko-izraelskog rata protiv Irana koji se proširio na širu regiju.

Članica NATO-a Turska u subotu je upozorila Iran da ne ispaljuje više raketa prema njoj.

Turska je kritizirala europsko raspoređivanje na Cipru kao poteze koji riskiraju uvlačenje otoka u sukob.