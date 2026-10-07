Turska zaoštrava sukob: Saudijskoj Arabiji šalju oružje, razmatra se velika ofenziva

Turska šalje uglavnom obrambenu i tehničku potporu Saudijskoj Arabiji kako bi joj pomogla u borbi protiv jemenskih hutista, koji su povezani s Iranom, izjavila su u srijedu dva dužnosnika. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u kolovozu Sporazum o zajedničkoj obrani iz Meke, prema kojem se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve njih. Zemlje su radile na definiranju parametara novog saveza te održale političke i vojne sastanke kao odgovor na napade hutista.

U ponedjeljak su te zemlje objavile da su se dogovorile o trenutnoj provedbi svojih obveza kolektivne obrane i osiguravanju "brzog raspoređivanja" vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji.

Turska, koja raspolaže drugom najvećom vojskom u NATO-u i snažnom obrambenom industrijom, osudila je napade hutista na Saudijsku Arabiju. Izrazila je spremnost da pomogne u zadovoljavanju vojnotehničkih potreba Rijada te pristala pridružiti se koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom radi osiguravanja sigurnosti plovidbe u Crvenom moru.

Turski dužnosnik, koji je htio ostati anoniman, izjavio je da se potpora svodi isključivo na vojnu opremu, razmjenu obavještajnih podataka i oružane sustave, dodavši da dosad nije bilo nikakvog raspoređivanja snaga u okviru tog saveza.

Dužnosnici su naveli da će se turska potpora Saudijskoj Arabiji, uključujući sustave protuzračne obrane, zasad uglavnom odvijati na bilateralnoj osnovi jer turski parlament još nije službeno ratificirao zajednički sporazum. Opseg i priroda potpore povećali bi se nakon ratifikacije, istaknuli su dužnosnici.

Ovog su tjedna snage jemenske vlade, uz zračnu potporu koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, pokrenule protuofenzivu kako bi ponovno zauzele strateški teritorij u blizini tjesnaca Bab el-Mandeb, međunarodnog pomorskog puta za izvoz energenata i drugu trgovinu.

Dužnosnici su prošlog tjedna za Reuters izjavili da Saudijska Arabija planira ofenzivu protiv hutista, pri čemu se razmatraju opcije poput prodora duž obale radi osiguravanja pomorskog puta u Crvenom moru ili napada na više bojišnica.