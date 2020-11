Krenete li od sinagoge na Seitenstettengasse gdje je napada\u010d pucao u policajca i nastavite se spu\u0161tati po Rabensteig ulici prema Schwedenplatzu mo\u017eete pretpostaviti kako je tekao krvavi pohod. Ju\u010der je podru\u010dje jo\u0161 uvijek bilo izolirano, a pristupili su mu samo austrijski predstavnici visoke politike kako bi zapalili svije\u0107e i polo\u017eili vijence.

Turski heroj iz Beča za 24sata: 'S metkom u nozi sam nosio ranjenog policajca do hitne'

Na fasadama se nalaze rupe od metaka. Građani su u njih stavili ruže. Ispod jedne je još uvijek velika lokva krvi koja podsjeća na trenutak u kojemu je simpatizer ISIS-a ubio četvero i ranio 22 ljudi...

<p>Područje u kojemu je <strong>Kujtim Fejzulai (20)</strong> izveo krvavi pohod u ponedjeljak navečer je otvoreno za javnost, no i dalje je pod visokim stupnjem osiguranja. Tamo je jezoviti prizor sa oznakama gdje su tijela žrtava padala na pod.</p><p>Kako iscrtani krugovi ne bi bili prazni, ljudi ih popunjavaju svijećama i cvijećem u znak spomena na pale žrtve luđačkog ubojice. Na fasadama se nalaze rupe od metaka. Ispod jedne je još uvijek velika lokva krvi koja podsjeća na trenutak u kojemu je simpatizer ISIS-a ubio četvero i ranio 22 ljudi.</p><p>Krenete li od sinagoge na Seitenstettengasse gdje je napadač pucao u policajca i nastavite se spuštati po Rabensteig ulici prema Schwedenplatzu možete pretpostaviti kako je tekao krvavi pohod. Jučer je područje još uvijek bilo izolirano, a pristupili su mu samo austrijski predstavnici visoke politike kako bi zapalili svijeće i položili vijence.</p><p>U srijedu smo tamo zatekli Ministricu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine<strong> Biseru Turković</strong> koja je doputovala kako bi položila vijence. Istaknula je kako je uz Austriju kada je u pitanju borba protiv terorizma i narušavanja mira i stabilnosti. Također je uvjerena da će Austrija nakon ovako tragičnog događaja ostati ista kao što je bila. </p><p>Među ozlijeđenima u napadu su i državljani Bosne i Hercegovine, Njemačke, Slovačke, Luksemburga, Afganistana i Austrije. Živote je izgubilo dvoje Austrijanaca, Nijemac i državljanin Sjeverne Makedonije.</p><p>Na mjestu događanja smo razgovarali s <strong>Recep Tayyip Gultekinom i Mikail Ozer-om</strong>, migrantima iz Turske koji su na svojim tijelima pod cijenu vlastitog života spašavali ljude pod rafalima.</p><p>- Čuo sam pucanj i dotrčao, prijatelj je bio sa mnom. Odnijeli smo jednu ženu u restoran. Počinitelj je bio ovdje gore, a ja sam bio dole. Ciljao je i pucao u mene. Metak me pogodio u nogu i još uvijek je tu, preduboko je da bi ga vadili. Još jednu stariju gospođu smo sklonili u sigurnu zonu. Nakon toga sam stavio ranjenog policajca na leđa i odnio ga sve do kola hitne pomoći – rekao je za 24 sata Recep Tayyip Gultekin.</p><p>U svom jučerašnjem obraćanju kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> je naglasio kako se na ovaj događaj ne smije gledati kao na sukob između Muslimana i Kršćana ili Austrijanaca i migranata već isključivo kao na necivilizirani barbarski čin.</p><p>Inače, Beč je bio jedan od europskih gradova koji uživa multikulturalni status i do sada nije bio pogođen napadima terorista. No, poruka Beča je jesna i glasi: "Držimo se zajedno u borbi protiv terorizma". </p><p> </p><p> </p>