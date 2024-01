Turudić nasljeđuje Hrvoj Šipek na poziciji glavnog državnog odvjetnika? Nije demantirao...

Nekadašnji predsjednik Općinskog suda u Virovitici, bivši šef Županijskog suda u Zagrebu, svojedobni kandidat za predsjednika Vrhovnog suda te šefa Visokog kaznenog suda u utrci je, objavili su mediji, a Ivan Turudić nam to nije demantirao, za jednu od najmoćnijih pozicija u zemlji - Glavnog državnog odvjetnika.

Sudac Vrhovnog suda Damir Kos rekao je da je Turudić kompetentan i da se "iskazao kroz nekoliko predmeta kao bespoštedan borac za slovo zakona". Bivši tužitelj Anto Nobilo smatra da Turudić ne da ima šanse nego da je to već dogovoreno.

"Turudić je sudac Visokog kaznenog suda i on ne bi svoju aplikaciju na taj natječaj poslao, a da nije dobio neki mig i da se nije dogovorio s nekim, da ga vladajući podrže. Bez toga se on ne bi ni javio na taj natječaj. S druge strane, rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek. Svatko ima svoje interese, a na što će to izaći, vidjet ćemo kad Turudić počne raditi i donese prve odluke", istaknuo je Nobilo na N1 televiziji.

Državnoodvjetničko vijeće u petak će objaviti tko se sve kandidirao za nasljednika Zlate Hrvoj-Šipek kojoj mandat ističe u svibnju i koja je lani rekla da se neće ponovno kandidirati. Na natječaj su se javili i tužitelji Emilio Kalabrić i Nikša Wagner te odvjetnik Mladen Dragičević.

Sigurnosna provjera

Kako se navodi u natječaju kandidat za Glavnog državnog odvjetnika (GDO-a) koji u trenutku prijave na poziv ne obnaša državnoodvjetničku dužnost (op.a. suci, odvjetnici, profesori...) prijavi treba priložiti vlastoručno potpisanu suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. To znači da će Dragičevića i Turudića, koji je kao uskočki sudac već prolazio sigurnosne provjere, ponovno provjeriti SOA. Bude li Ivan Turudić izabran bit će to prvi put da na čelo glavnog tijela progona dolazi osoba izvan tužiteljstva.

Ljudi iz pravosuđa bliski HDZ-u kao argumente u korist Turudića navode kako je uloga GDO-a nadgledati, koordinirati i upravljati sustavom, a to iskustvo, navode, Turudić ima jer je bio predsjednik sudova i pomoćnik ministra pravosuđa u HDZ-ovoj vladi.

Turudić je javnosti, naime, poznat kao sudac koji je osudio bivšeg premijera Ivu Sanadera, koji je svojedobno amenovao da postane šef Županijskog suda u Zagrebu, Hrvoja Petrača, Mladena Šlogara, ubojicu Ivane Hodaka, Damira Polančeca...

Kao sudac Visokog kaznenog suda u slučaju " veliki Agrokor" proglasio je nezakonitim vještačenje poljske podružnice KPMG-a.

I dok je u zatvor slao neke moćnike, s druge strane družio se s osobama koje su završile na optužnicama. Zbog prijateljstva sa Zdravkom Mamićem, prema odluci Vrhovnog suda, Mamićima sude na Županijskom sudu u Osijeku a ne na zagrebačkome čiji je predsjednik bio Turudić. Nacional je svojedobno objavio i da je optužnicu protiv bratića Mire Vrlje mjesecima držao u ladici prije nego što se izuzeo iz predmeta. Dio javnosti za suca Ivana Turudića prvi put je čuo kad se 2019. objavilo da je bježao policijskom presretaču na bjelovarskoj obilaznici. Za prebrzu vožnju kažnjen je s 1000 kuna.

- 'Ako je premijeru doista do vladavine prava, onda bi Ivan Turudić trebao biti posljednja osoba za ovu funkciju', rekao je za Telegram Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda.