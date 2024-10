Turudić o slučaju Geodetskog fakulteta: 'Nije bilo sukoba nadležnosti. Odustajem, hvala'

Ivan Turudić je u Saboru branio izvješće o radu DORH-a svoje prethodnice Zlate Hrvoj Šipek. Na pitanje je li prošlo ugodnije nego prije, kaže da nije primijetio.

Novinari su ga pitali kako ocjenjuje svj rad do sada.

- Puno radim, puno sam napravio. Uvijek se može bolje, prionuo sam poslu s puno entuzijazma, s voljom da se stvari poprave. Baš puno puno aktivnosti smo poduzeli, a vrijeme će pokazati jesmo li uspješni. Svi vi problemi su zadane stvari od prije deset godina, svi državni odvjetnici su upozoravali na te stvari. Sad ide na bolje, selimo se, ako Bog da, do Božića, u novu zgradu što će omogućiti da se ova obnovi. Zakon o plaćama se mijenja, priprema se, to je sve jedan proces koji je započeo prije mog odlaska. Sve stvari na koje sam upozorio su naišle na dobar odjek, prvenstveno u Ministarstvu pravosuđa s kojim komuniciram - rekao je.

Saborski zastupnici su skupljali potpise da dođe u Sabor, međutim, sabornica je bila većinski prazna.

- To su oni, to je njihova stvar - rekao je.

A slučaj Jadrolinija istražuje i DORH.

- Naša istraga ide redovno, sad je naređeno jedno vještačenje ventila, kotlova, čega već, to se radi - rekao je.

S obzirom an veliki manjak ljudi u DORH-u, neki predmeti su zapeli.

- Izvjestan broj predmeta stoji. Mislim, ne stoji nego je usporen. Naravno, ako mi imamo u radu petstotinjak ljudi a treba ih biti 760, naravno da se to osjeti na rješavanju predmeta - rekao je.

Turudića su novinari pitali i što misli o zahtjevu Laure Kövesi da se izmjeni uredba po kojoj sukob nadležnosti nad predmetima rješavaju Glavni državni odvjetnici u zemljama.

- Europska komisija odlučuje o tome. Mora se mijenjati uredba. Uredbom je regulirano da nacionalno tijelo države odlučuje o sukobu nadležnosti. Zašto mistificirate taj sukob nadležnosti, do sada nije bilo sukoba nadležnosti u Hrvatskoj od kad postoji EPPO u Hrvatskoj. Može, naravno, u svim zemljama o tome odlučuje nacionalno tijelo - rekao je.

Naživciralo ga je pitanje što n o tome misli.

- A zašto? Zašto je Vama važno što bih ja imao protiv ili ne. To je moja privatna stvar. Zašto bih ja dijelio svoje stavove s Vama. Naime, neću. Mislim da je nepotrebno govoriti kakav je moj privatni stav o tome. Ako ze izmjeni uredba, onda će to biti tako. Ako se ne izmjeni, onda će biti tako - rekao je.

Podsjetili su ga i na slučaj Geodezija, u kojem je premijer Plenković tjednima govorio da to nije nadležnost EPPO-a.

- Neću - rekao je na pitanje da komentira.

Premijer je tad govorio upravo o sukobu nadležnosti, komentirali su novinari.

- Ja Vam ponavljam, nije bilo nijednog slučaja sukoba nadležnosti. A vi ako imate svoju interpretaciju, to je vaša stvar - rekao je.

Upozoren da to nije interpretacija, nego izjava premijera, ponovio je da nije bilo sukoba nadležnosti.

Novinari su pokušali postaviti pitanje što ako političari daju takve izjave i miješaju se u predmete, no Turudić je prekinuo pitanje.

- Gledajte, koncentrirajte se na ovo što je bilo danas, ovo sad, mislim da to treba ispustiti kao nepotrebno. Ja kažem da nije bilo, vi kažete da je, kako da dalje razgovaramo - pitao je.

Na podsjetnik da se radi o izjavama premijera, rekao je:

- Okej, onda pitajte premijera. Ma nemam pojma, pitajte premijera. Postavite pitanje 'Je l'' to znači da se on u nešto petljao?'. Krenete od krive pretpostavke, uopće o tome nismo razgovarali - rekao je.

Novinari su mu pokušali objasniti problem kad se politika petlja u sukob nadležnosti.

- Gledajte, gdje vam je dokaz da se politika petljala, kad nije bilo sukoba nadležnosti - pitao je.

Na odgovor da je premijer danima u javnosti govorio da slučaj Geodezija nije u nadležnosti EPPO-a, Turudić je odlučio otići.

- Odustajem, hvala vam - rekao je i odjurio.

Podsjetimo, u slučaju Geodezija, premijer je jasno govorio da EPPO nema što to istraživati jer se ne radi o EU novcu.

- Što se tiče Geodetskog fakulteta, EPPO je gledao nešto oko njega. Onda su malo pomalo došli do slučaja 3D snimanja Zagreba nakon potresa. Međutim, jasno je kao dan da je do jedan euro koji se potrošio na 3D snimanje za Geodetski fakultet isplaćen iz državnog proračuna. To je činjenica. To ne znači da ja ili bilo tko smatram da se to ne treba istražiti. Dapače, mi smo najzainteresiraniji da se to istraži. Pitanje je zašto EPPO istražuje nešto što nije trošenje EU novca - rekao je.

u javnosti je odjeknula i njegova rečenica o tome što bi bilo dobro za DORH i USKOK.

- Što se tiče EPPO-a, ja smatram kao pravnik i predsjednik Vlade, da oni za ovaj slučaj nisu nadležni, to tvrdim sto posto. Za DORH i USKOK bi bilo vrlo nezgodno da u ovom slučaju ostane nadležnost EPPO-a. Po toj logici, nema više potrebe da imamo DORH ili USKOK. Siguran sam da gospođa Kövesi, koja je pravnica, to jako dobro razumije. Ovo vam govorim kao netko tko nije došao s ceste, ova Vlada je izabrana i radi, ne da se impresionirati. Ovo što sam rekao je toliko minimalno da sam zapanjen da se uopće usudila nešto onako komentirati - naglasio je.

A USKOK je iz Ureda premijera dobio papire oko afere Geodezija na temelju kojih su tražili dokazivanje nadležnosti.

- Ovaj zahtjev koji je otišao prema Uredu europskog tužitelja je rezultat dokumentacije koju je tjedan dana prije toga primio USKOK. To nam je poslao predstojnik Ureda premijera, samoinicijativno - rekla je tadašnja glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek.

Drugim riječima, Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, poslao je USKOK-u izvješće Ministarstva financija, Ministarstva kulture, SAFU i Ministarstva graditeljstva o poslovima u aferi Geodezija. Hrvoj-Šipek ne vidi problema da Vlada to šalje u isto vrijeme kad premijer tvrdi da EPPO nije nadležan za ovaj slučaj. Podsjetimo, istraga se vodi od studenog 2023. godine, i do sad ni DORH ni USKOK nisu reagirali.

- Ne vidim u tome problem iz razloga što uredba o suradnji s uredom EPPO zabranjuje da se istovremeno istražuje jedan predmet. Ono što smo mi zatražili su isključivo činjenice na temelju koji EPPO temelji svoju nadležnost. O tome da li će doći do preuzimanja spisa odnosno pitanje odlučivanja nadležnosti, je još daleko - izjavila je.

Stvar je eskalirala toliko da je i sama Laura Kövesi reagirala.

- Kao glavnoj europskoj tužiteljici posao mi je i štititi neovisnost EPPO-a i reagirati kad god vidim da dolazi do uplitanja u naše djelovanje ili da netko nastoji umanjiti i narušiti našu neovisnost. Ako moram dati neki komentar, osvrnula bih se na svoje prijašnje iskustvo u Rumunjskoj. Već sam vidjela ovakav potez. Radi se o školskom primjeru političara koji pred građanima stvaraju dimnu zavjesu. "Dragi građani, nije važno je li došlo do prevare, pitanje je tko je nadležan. Je li nadležan EPPO i obavlja li dobar posao s predmetima?" Uvijek sam reagirala na to i nastavit ću reagirati. Imamo veoma dobar tim u uredu EPPO-a u Hrvatskoj, veoma dobre tužitelje, i obavljaju vrlo dobar posao. Imamo neke slučajeve koje istražujemo, ne govorimo vladi kako voditi državu, ne govorimo parlamentima kako donositi zakone, pa nitko ne bi trebao govoriti policijskim službenicima, tužiteljima i sucima kako bi trebali istraživati predmete i donositi odluke u pravosuđu - rekla je tad za N1.