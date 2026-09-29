Turudić: Optužnica za otpad u Lici stiže u naredna dva tjedna

Glavni državni odvjetnik prvi put je podnio Izvješće o radu DORH-a za cijelu godinu, no na sjednici Odbora najmanje se govorilo o Izvješću, a puno više o slučaju otpada u Lici zbog čega je odmah došlo do prijepora između Turudića i predsjednika Odbora Nikole Grmoje.

Turudić je je poručio kako će se optužnica u slučaju otpada u Lici podići uskoro, odnosno u sljedećih 14 dana. Turudić je to rekao na Odboru za pravosuđe u sklopu rasprave oko Izvješća o radu DORH-a za 2025. godinu.

“Ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti uhapšeno, hoće li biti uhapšeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti uhapšeni. To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualno optužnicom. Još uvijek ne znamo hoće li biti podignuta. Bit će donesena meritorna državna odvjetnička odluka”, rekao je Turudić.

Turudić: Sve se radilo po zakonu

Dodao je i kako se ne mogu “organizirati niti prijeka tužiteljstva, niti prijeki sudovi”, te da se sve radilo po zakonima, posebice kada je riječ o uzorkovanju otpada.

“Za taj posao treba nekoliko mjeseci. Trebaju se uraditi one sonde i te sonde moraju čekati vrijeme da padne kiša da se pokažu rezultati koliko kemikalija ide u podzemne vode ili zemljište. Za to jednostavno treba vremena. Ispitano je 108 svjedoka, analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Provedeno je toliko i toliko vještačenja. Zatraženo je tisuće raznih podataka. Za sve to treba vremena”, proučio je dodajući da će se uskoro donijeti odluka o optužnici i hoće li biti eventualno proširenje istrage.

Grmoja je rekao da ne može biti zadovoljan činjenicom da su u lipnju 2023. išle prve prijave, a i dalje nema odluke, poručujući da neće odustati od ove teme, a podsjetio je Turudića i da je prije dvije godine izjavio kako su u slučaju Josipa Škorića izvidi trajali predugo, odnosno dvije godine.

“Nećemo biti zadovoljni ako ovom istragom budu obuhvaćeni samo Šincek i ove sitne ribe. Zanimaju nas i Dodig i Petar Pripuz. Boje se mnogi reći njegovo ime. Nećemo mi prijeći preko toga da su nam trovali ljude, gospodine Turudiću, i da to ostane i da prođe kako je prošlo s Josipom Rimac, s Ružicom Njavro, nekakva nagodba. Koga nam je isporučila Josipa Rimac? Koga nam je isporučila Ružica Njavro? Ja sam uvjeren da se, u tom mobitelu Josipe Rimac, Vas spominjalo u kontekstu poruka. Rekli ste sad da se ne možete sjetiti njezinog imena. Možda zato što ste je zvali Lipa”, odgovorio je Turudiću Grmoja.

Turudić mu je uzvratio da se nije mogao sjetiti Ružice Njavro, a ne Josipe Pleslić.

“Tri godine u ovom predmetu nije predugo. To pitanje zapravo nema veze sa stvarnošću. Ono je infantilno. Pa kako možete uspoređivati otpad u Gospiću s predmetom relativno male korupcije u Hrvatskim autocestama. To je neusporedivo”, rekao je glavni državni odvjetnik.

Mostov Marin Miletić za Turudića je imao molbu.

“Vi možete ući u povijest hrvatskog naroda kao čovjek koji nije gledao tko je tko, tko je na kojoj funkciji. Vi možete te ljude uhititi, sankcionirati i oni moraju položiti račun za sva zlodjela koja su učinili i ja ovim putem kao saborski zastupnik molim vas da to učinite”, rekao je Miletić.

Uršu Raukar iz Možemo! zanimalo je što je s načelom predostrožnosti iz Deklaracije iz Rija iz 1992. godine, prema kojoj se može djelovati odmah ako su u opasnosti ljudi i okoliš.

“Da je Vlada djelovala po Zakonu o zaštiti okoliša i po načelu predostrožnosti do ovakvih razmjera katastrofe u Gospiću ne bi došlo jer bi sanacija počela još prije najmanje dvije godine”, rekla je Raukar.

Vrhovski: Oporba sjednicu oporba koristi za političku pozornicu na temu Like i otpada

Nikola Mažar iz HDZ-a prozvao je oporbu za cirkus i pokušaj da se iskoristi tragedija i kriminal u Gospiću.

“Pa se na načelo predostrožnosti poziva onaj tko na svom odlagalištu otpada doživi da čovjek koji tamo radi ostane bez ruke, i to im je redu. Tu nema načela predostrožnosti”, poručio je Mažar.

Marija Vrhovski iz HDZ-a prozvala je oporbu da je iskoristila današnju sjednicu za svoju političku pozornicu na temu Like i otpada.

“Kad govorite i iznosite, pa mogu slobodno reći i silne neistine i laži na ovu temu, da razmislite malo najviše o stanovnicima Like. Da razmislite o ljudima koji tamo žive, o ljudima koji imaju OPG- ove, e o svima onima koje ćete vi svojim narativom natjerati, na što? Da se kao nekad upute s koferom i odsele iz te Like”, rekla je Vrhovski, a oporbi poručila da se čim prije ulovi rješavanja štrajka i smeća u glavnom gradu.

Grmoja joj je predbacio da ne može na oporbu prebacivati odgovornost za Liku.

“Vi ste trebali vaše izlaganje ovdje početi sa isprikom hrvatskim građanima za ono što je napravljeno. Što je napravio vaš glavni državni inspektor kojeg je imenovao Andrej Plenković?”, rekao je.

Raukar: Lika je izdana i napuštena od ove vladajuće većine i Vlade

“I da, draga kolegice nova, gospodin državni odvjetnik je objavio nalaze, pa budite ljubazni i pogledajte ih. Pogledajte nalaze tla u Lici. Da, Lika je izdana i Lika je napuštena od ove vladajuće većine i od ove Vlade”, odgovorila je i Raukar zastupnici Vrhovski.

Komentar je imao i SDP-ov Mišel Jakšić.

“Plakati danas nad time gdje su hrvatski nacionalni interesi trebalo je možda prije, kad je Andrija Mikulić kretao u svoje pohode i kad su se mijenjali svi mogući pravilnici i propisi da bismo postali meka za uvoz smeća”, poručio je Jakšić.

Sjednica Odbora završila je prihvaćanjem Izvješća o radu DORH-a glasovima vladajuće većine, dok je oporba bila protiv.