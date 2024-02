Turudić oštro o Milanoviću: 'On je nacionalna katastrofa naše zemlje, ja se njega ne bojim'

Ivan Turudić u srijedu je u Saboru izglasan za novog glavnog državnog odvjetnika. U razgovoru za RTL osvrnuo se na njegov izbor, govorio je o Milanoviću, ali i drugim temama.

- Fantastično se osjećam, bilo je naporno. Imam svoj cilj i očekivao sam da će biti takvih prizemnih napada. Napada se i moja obitelj i djeca. Govori se da je moj sin hodao s kćeri ratnog zločinca. To ne piše na opskurnim portalima nego u etabliranim medijima. I niz drugih gadosti. Što se mene napada, bilo je očekivano. Naravno da je ispod pojasa, ali je bilo očekivano - rekao je na početku razgovora.

Odmah je govorio o Milanoviću.

- On je nacionalna katastrofa Hrvatske. Ja se njega nimalo ne bojim, ne poštujem ga i ne respektiram. On će jednog dana doći do granice implozije u svom zlu i bijesu - poručio je i dodao:

Smatra da mu ljudi vjeruju.

- Naravno da mi vjeruju, svaki dan dobivam potvrdu toga. Zar sam ja dužan zastupnicama Benčić i Orešković objašnjavati svoje privatne komunikacije. Nisam poricao da sam komunicirao s Josipom Pleslić, nevjerojatno je što jedan dnevni list objavljuje. A naravno da sumnjam kad postoji 300.000 poruka, to su Photoshopovi - objasnio je.

Razgovarao o porukama s premijerom

Jeste li razgovarali s premijerom o porukama?

- Razgovarali smo o tome. Nisam poricao da sam razgovarao s Josipom Pleslić, ex Rimac. Svih poruka se naravno nisam mogao sjetiti. Rekao sam kako smatram da u njima nema ništa kompromitirajuće. Nevjerojatni su zaključci koje donosi jedan dnevni list. Pleslić govori Milijanu Brkiću: Bio je Turudić kod mene i rekao je da nema nikakvog uhićenja. Brkić odgovara: Mislim da ovi u Bosni muljaju. Ona kaže: Okej, treba biti oprezan. Nakon toga tračerski dnevnik navodi da Josipa Rimac govori da sam joj rekao da neće biti uhićena. Kako bih ja to znao? - rekao je Turudić.

Progovorio je i o informaciji kako ga je Pleslić ex Rimac htjela 'utopiti'.

- Ne znam je li to istina, imamo dvije oprečne informacije. Jedna je da je USKOK tražio Josipu Rimac da me lažno tereti, ona to nije htjela. Ona je to demantirala. Mene nema radi čega utopiti. Nemam nikakav odnos s njom gdje bi govorili o nekakvim pogodovanjima. Protiv nje je podignuta optužnica na Županijskom sudu u Zagrebu. To je notorna stvar - istaknuo je.

Objasnio je i detalje razgovora sa Zoranom Mamićem.

- To je bilo oko 21 sat, ljetno doba. Došao je pred moju kuću, to je osvijetljeno mjesto, nije nikakav konspirativni susret bio. Tražio je da se nađemo, nisam takav čovjek da sam mogao reći neću, ali je došlo vrijeme kada sam mu to rekao. Kad je njegova pravna pozicija postala drugačija rekao sam da bi bilo dobro da se ne viđamo. Zadnji put je bio na sprovodu moje majke u Virovitici 2016. godine. Ja bih kasnije došao na utakmicu reprezentacije, on bi bio tamo. Ali, tamo je bilo još 10 sudaca osim mene. U istoj loži je kao Mamić bio je i predsjednik Visokog suda pa nikom ništa.