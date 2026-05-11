Na pitanje ima li hrvatsko tužiteljstvo kapacitete za analizu svih pristiglih dokumenata u predmetu protiv Pavleka, Turudić je odgovorio da je riječ o zahtjevnom poslu koje će obaviti stručne službe tužiteljstva...
Turudić: Pavlekovo izručenje teći će po propisima Kazahstana
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je da će ekstradicijski postupak za Vedrana Pavleka teći po propisima Kazahstana, gdje se bivši odbjegli čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi. ''Određen mu je ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana i to je procedura koju treba poštovati. Pavlek ima pravo na žalbu na odluku koju je donijelo nadležno kazahstansko tijelo'', kazao je Turudić na obilježavanju pete obljetnice djelovanja Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman”.
Turudić je komentirao i napise u medijima prema kojema je novinar Ivan Blažičko primio od Pavleka novac u gotovini za prijenos jedne od skijaških utrka na Sljemenu.
Upitan krši li se zakon ako se novac prima u gotovini, Turudić je odgovorio da ''to ne znači automatski kazneni progon''.
Interpolova tjeralica protiv Pavleka, osumnjičenog za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, raspisana je krajem ožujka, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan.
Prema ranije objavljenim informacijama, Pavlek je nakon odlaska iz Turske preko Dubaija završio u Kazahstanu, gdje mu je sud u Almatyju odredio 40 dana istražnog zatvora nakon što se usprotivio izručenju Hrvatskoj.
U Hrvatsku su u međuvremenu diplomatskom poštom stigli predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj, među kojima je šest mobitela, 25 bankovnih kartica, laptop, deset USB uređaja, eksterni tvrdi disk i bilježnica sa šifrom, a koji se sada nalaze u Uskoku.
Na pitanje ima li hrvatsko tužiteljstvo kapacitete za analizu svih pristiglih dokumenata u predmetu protiv Pavleka, Turudić je odgovorio da je riječ o zahtjevnom poslu koje će obaviti stručne službe tužiteljstva.
Upitan za informacije koje sadrže ti dokumenti, Turudić je odgovorio kako oni ''sigurno imaju spoznajna, a nakon nekog vremena imat će i dokazna saznanja''.
Turudić se dotaknuo i nedavno objavljenog izvješća o radu DORH-a, prema kojem tužiteljstvo ima više riješenih nego zaprimljenih predmeta.
''Ponosan sam na to. Zaustavili smo negativni trend porasta broja neriješenih predmeta, a sada taj trend ide u suprotnom pravcu, odnosno prema smanjivanju broja neriješenih predmeta'', dodao je.
Glavni državni odvjetnik je također upitan je li realno da se svi predmeti riješe u zadanom vremenskom okviru.
''Nula neriješenih predmeta je nerealno jer bi značilo da procesuiramo baš ono što je očigledno, a to nije dobro'', ocijenio je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+