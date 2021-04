Temeljem intervjua, rezultata rada, prethodnih programa rada, ja sam imao najviše bodova od svih kandidata - 149. Horvatović je imao 144. Međutim, Državno sudbeno vijeće je, što je imalo ovlast, ocijenilo da je on bolji kandidat i da će, po njihovom mišljenju bolje obnašati dužnost predsjednika Visokog kaznenog suda, rekao je poraženi sudac Ivan Turudić za RTL Danas.

- Mislim da je protiv mene vođena nesmiljena medijska hajka od, prvenstveno, predsjednika države. Iznio je niz laži o meni, a ljudi takve stvari čuju. Od nekih saborskih zastupnika, svih provenijencija, lijeve, desne i srednje. Javnost je stekla utisak da sam za nešto kriv. Cijeli jučerašnji dan se gleda kao da je to nekakvo suđenje nekome - rekao je.

Kaže da je u 9 sati bila odluka o suspenziji sudaca osječkog suda i da se tamo raspravljalo o Zdravku Mamiću te da je prvo pitanje koje mu je postavio Arsen Bauk bilo oko toga.

- Situacija je bila prilično napregnuta. No, moramo biti otporni na takve situacije. Odluku poštujem. Preostaje mi časno i ponosno raditi posao Visokog kaznenog suda. A vidjet ćemo što će vrijeme donijeti i kuda će me odvesti - rekao je Turudić koji je dodao da bjegunca Zdravka Mamića poznaje 25 godina i da je bio u dobrim odnosima s njim.

- Nemamo nikakve odnose u posljednjih nekoliko godna. Prestali smo se družiti nakon što su započeli postupci protiv njega. Naravno da to nije ostalo bez utjecaja i imalo je određenog utjecaja na članove DSV-a, no paradoksalna je jedna stvar. Velika većina članova DSV-a, njih 9 od 11, mi je 2019. godine dalo svoj glas za suca Visokog kaznenog suda. Od 11 glasova sam dobio svih 11. Glasala su i dva predstavnika političkih stranaka. Taj isti DSV je i 2019. znao za moj odnos sa Zdravkom Mamićem, ali nije ga smetalo, a danas smeta. To je njihova stvar i oni bi to trebali bolje objasniti - rekao je Turudić.