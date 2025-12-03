Obavijesti

News

Komentari 20
PONOSAN I OKO MIKULIĆA

Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre
Split: Dolazak Ivana Turudica na Sud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik rekao je da je uhićenje Mikulića provedeno bez odavanja informacija i da na to moraju biti ponosni, a govoreći o slučaju časne sestre utvrdit će ima li osnova za postupak oko širenja lažnih vijesti

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić obratio se u Zadru medijima, a na početku je komentirao napade zabilježene tijekom antifašističkog prosvjeda u Rijeci, piše RTL.

– Provode se izvidi i ako se utvrdi sumnja da je počinjeno kazneno djelo, počinitelji će biti procesuirani. Policija je snimala isticanje zabranjenih simbola pa ćemo vidjeti kakve će prijave uslijediti – poručio je.

24SATA OTKRIVAJU Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Osvrnuo se i na zahtjev za deklasificiranje dopisa vezanog uz kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić, kojeg je Saboru dostavio prošlog tjedna.

– Zahtjev smo zaprimili jučer poslijepodne. Danas smo imali sastanak, a odgovor Odboru za pravosuđe stiže sutra ili najkasnije u petak – rekao je Turudić, ne želeći potvrditi navode da je Matić bivšem suprugu dojavljivala tajne mjere nadzora.

Govorio je i o istrazi protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

– Istraga traje, treba ispitati 22 svjedoka. Uhićenje je provedeno bez odavanja informacija i na to moramo biti ponosni. Sve insinuacije o dojavljivanju odlučno odbacujem – naglasio je.

ČASNA UBOLA SAMU SEBE Huškali i lagali o 'napadu' na časnu: Evo kolika je kazna za to predviđena, moguć je i zatvor!
Huškali i lagali o 'napadu' na časnu: Evo kolika je kazna za to predviđena, moguć je i zatvor!

Najavio je i mogućnost kaznenog postupanja zbog širenja lažnih informacija o slučaju časne sestre koja se sama ozlijedila nožem.

– Utvrdit ćemo postoji li osnova za postupak – kratko je rekao.

Oštro je komentirao i reakciju zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon novosti u aferi Hipodrom.

– To je bila gruba i panična reakcija te miješanje u rad pravosuđa. Svi naši potezi potvrđeni su na sudu. Ne znam koji je njegov motiv osim pokušaja zastrašivanja, ali u tome neće uspjeti. On nije okrivljenik i dopušta si nedopustivo – poručio je Turudić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost
KOMENTIRAO SITUACIJU

Božinović o slučaju časne: Većina medija pokazala je vjeru u rad policije i profesionalnost

Božinović je primijetio da je većina domaćih medija, prateći taj slučaj, "pokazala profesionalnost, suzdržanost i vjeru u institucionalni rad policije"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025