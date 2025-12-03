Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić obratio se u Zadru medijima, a na početku je komentirao napade zabilježene tijekom antifašističkog prosvjeda u Rijeci, piše RTL.

– Provode se izvidi i ako se utvrdi sumnja da je počinjeno kazneno djelo, počinitelji će biti procesuirani. Policija je snimala isticanje zabranjenih simbola pa ćemo vidjeti kakve će prijave uslijediti – poručio je.

Osvrnuo se i na zahtjev za deklasificiranje dopisa vezanog uz kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić, kojeg je Saboru dostavio prošlog tjedna.

– Zahtjev smo zaprimili jučer poslijepodne. Danas smo imali sastanak, a odgovor Odboru za pravosuđe stiže sutra ili najkasnije u petak – rekao je Turudić, ne želeći potvrditi navode da je Matić bivšem suprugu dojavljivala tajne mjere nadzora.

Govorio je i o istrazi protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

– Istraga traje, treba ispitati 22 svjedoka. Uhićenje je provedeno bez odavanja informacija i na to moramo biti ponosni. Sve insinuacije o dojavljivanju odlučno odbacujem – naglasio je.

Najavio je i mogućnost kaznenog postupanja zbog širenja lažnih informacija o slučaju časne sestre koja se sama ozlijedila nožem.

– Utvrdit ćemo postoji li osnova za postupak – kratko je rekao.

Oštro je komentirao i reakciju zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon novosti u aferi Hipodrom.

– To je bila gruba i panična reakcija te miješanje u rad pravosuđa. Svi naši potezi potvrđeni su na sudu. Ne znam koji je njegov motiv osim pokušaja zastrašivanja, ali u tome neće uspjeti. On nije okrivljenik i dopušta si nedopustivo – poručio je Turudić.