Glavni državni odvjetnik rekao je da je uhićenje Mikulića provedeno bez odavanja informacija i da na to moraju biti ponosni, a govoreći o slučaju časne sestre utvrdit će ima li osnova za postupak oko širenja lažnih vijesti
Turudić: Zbog Mikulića trebamo biti ponosni. Reagirat ćemo na lažne vijesti oko časne sestre
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić obratio se u Zadru medijima, a na početku je komentirao napade zabilježene tijekom antifašističkog prosvjeda u Rijeci, piše RTL.
– Provode se izvidi i ako se utvrdi sumnja da je počinjeno kazneno djelo, počinitelji će biti procesuirani. Policija je snimala isticanje zabranjenih simbola pa ćemo vidjeti kakve će prijave uslijediti – poručio je.
Osvrnuo se i na zahtjev za deklasificiranje dopisa vezanog uz kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirtu Matić, kojeg je Saboru dostavio prošlog tjedna.
– Zahtjev smo zaprimili jučer poslijepodne. Danas smo imali sastanak, a odgovor Odboru za pravosuđe stiže sutra ili najkasnije u petak – rekao je Turudić, ne želeći potvrditi navode da je Matić bivšem suprugu dojavljivala tajne mjere nadzora.
Govorio je i o istrazi protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.
– Istraga traje, treba ispitati 22 svjedoka. Uhićenje je provedeno bez odavanja informacija i na to moramo biti ponosni. Sve insinuacije o dojavljivanju odlučno odbacujem – naglasio je.
Najavio je i mogućnost kaznenog postupanja zbog širenja lažnih informacija o slučaju časne sestre koja se sama ozlijedila nožem.
– Utvrdit ćemo postoji li osnova za postupak – kratko je rekao.
Oštro je komentirao i reakciju zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon novosti u aferi Hipodrom.
– To je bila gruba i panična reakcija te miješanje u rad pravosuđa. Svi naši potezi potvrđeni su na sudu. Ne znam koji je njegov motiv osim pokušaja zastrašivanja, ali u tome neće uspjeti. On nije okrivljenik i dopušta si nedopustivo – poručio je Turudić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+