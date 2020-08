Turudić: ZDS nam nije potreban, HOS-ovcima nije mjesto na Oluji

'Taj pozdrav nama nije potreban. Ja ga ne koristim, nisam ga koristio niti u ratu. Možda ga je koristilo dva posto ljudi koji su bili pripadnici HOS-a kojima isto tako treba dati dužno poštovanje', poručio je Turudić

<p>Mandat suca Ivana Turudića ističe 1. siječnja sljedeće godine, nakon što je gotovo 10 godina vodio Županijski sud. U gostovanju na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a533676/Turudic-ZDS-nam-nije-potreban-HOS-ovcima-nije-bilo-mjesto-na-Oluji.html" target="_blank">N1 </a>kazao je kako je zadovoljan svojim mandatom jer su u njemu riješeni neki važni i veliki problemi.</p><h2>O reformi pravosuđa rezignirano</h2><p>Na pitanje očekuje li reformu pravosuđa u mandatu ove vlade odgovara rezignirano.</p><p>- A što mi drugo preostaje, nego očekivati? Ne može se digitalizacija rada nazvati reformom pravosuđa, to je nešto više, dublje, jače - poručio je na samom početku.</p><p>Spajanje Ministarstva uprave i Ministarstva pravosuđa u jedno megaministarstvo ne smatra dobrom idejom.</p><p>- Mislim da to nije dobra ideja, dobro rješenje. Ali sad je tako kako je. Ako sad sljedeće dvije godine budemo govorili da je to loše, nećemo ništa napraviti. Trebamo ići stazom koja je određena, ali načelno to nije dobra stvar - kaže.</p><h2>Najbolji govor u Kninu bio onaj Gotovinin</h2><p>Što se tiče Plenkovićeva govora, onog predsjednika Milanovića i generala Gotovine na 25. obljetnici Oluje, Turudić nema osjećaj velike prekretnice, ali pohvaljuje ih ako će takvo nešto nekome pomoći.</p><p>- Ja nemam taj osjećaj, neke velike prekretnice, pomirenja. Govorim isključivo osobno i u svoje ime. Nikad nisam imao takve probleme niti potrebu da se smirim. Ali ako će to nekome pomoći. Najbolji je bio govor generala Gotovine, ali i govori premijera i predsjednika bili su jako dobri, pomirljivi. Siguran sam u dobre namjere sve trojice - dodaje.</p><h2>Slučaj Grubori</h2><p>Sudac Turudić sudio je u slučaju Grubori, a ono što se ondje dogodilo nazvao je grozomornim i bestijalnim zločinom.</p><p>- Taj predmet bio je vrlo mučan, često se toga sjetim. To je jedna mrlja, zločin je bio grozan, ubijeno je šestoro staraca koji su imali oko 80 godina, jedan je bio duševni bolesnik Ima ljudi koji su zločin zataškavali. Mislim da je tu Hrvatska kao država vladavine prava pala. Zločin mora biti kažnjen, to je jedna velika mrlja - doduše nije jedina. Svaki zločin mora biti procesuiran, svatko mora biti odgovoran. Mislim da će do pravoga pomirenja teško doći dok se svi zločini ne procesuiraju - poručio je Turudić.</p><h2>O pozdravu ZDS i o HOS-ovcima u Kninu</h2><p>- Taj pozdrav nama nije potreban. Ja ga ne koristim, nisam ga koristio niti u ratu. Možda ga je koristilo dva posto ljudi koji su bili pripadnici HOS-a kojima isto tako treba dati dužno poštovanje. To su ljudi koji su ginuli za Hrvatsku, bili na prvim crtama, bili odlični. Često nisu ni znali što govore, nisu shvaćali nepotrebnost tog pozdrava - smatra Turudić.</p><p>- Najbolje bi bilo da zakonodavac jasno kaže smije li se pozdrav koristiti ili ne. Ja smatram da se ne treba koristiti, protiv sam tog pozdrava. Nisam se nikada pozdravljao sa 'Za dom spremni - dodaje.</p><p>Komentirao je i ponašanje pripadnika HOS-a tijekom obilježavanja Oluje. Njihovo ponašanje u najmanju ruku smatra - nedomoljubnim.</p><p>- Nisu oni spriječeni radi epidemioloških razloga (da sudjeluju na Oluji; op.a.), nije im tamo bilo mjesto. Oni su došli tamo napraviti incident, privući pažnju na sebe. Oluja je najprihvaćeniji praznik, praznik svih građana Hrvatske. Mislim da nije domoljubno tražiti svoje sitne interese, pokazivati svoju važnost. Nije im bilo mjesto u to vrijeme tamo - oštar je Turudić.</p>