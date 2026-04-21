Turudić: 'Zna Hrvatska gdje se Pavlek nalazi, ali nisam to spreman podijeliti s vama'

Još se jedan u nizu sportskih saveza našao pod povećalom javnosti. Nakon Hrvatskog skijaškog saveza, krenulo se i s istraživanjem Hrvatskog judo saveza, objavljuju se računi iz Hrvatskog odbojkaškog saveza, a sad i računi Hrvatskog šahovskog saveza. Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, govorio je o aferama u sportskim savezima koja su otkrila 24sata za RTL.

- Već smo naložili provođenje izvida i u Ronilačkom savezu. Naime, DORH postupa na temelju kaznenih prijava te saznanja prikupljenih, primjerice, iz medijskih napisa, pa i u konkretnom predmetu provjeravamo navode. Sada je to trend, događaju se kaznene prijave, pišu mediji o tome, a mi reagiramo na svaku kaznenu prijavu i na svaki medijski istup o tome. Provjeravamo stvari i onda odlučujemo hoćemo li procesuirati pojedine predmete ili nećemo. Uglavnom donosimo meritorne državnoodvjetničke odluke - kaže Turudić.

Da se spominje i Šahovski savez, Turudić je saznao iz novina.

- Mi ćemo isto tako to provjeriti - naložit ćemo provođenje izvida i zatražiti potrebnu dokumentaciju. Najčešće počinjemo tako da zatražimo relevantnu dokumentaciju, a onda postupamo dalje. Vidjet ćemo, ne znam još - rekao je.

Kaže i da je doba stvar što su političari u isti glas rekli da policija i DORH istraže sve saveze.

- Pokazuje se da nije tako kako kritičari tvrde te da je ugled Državnog odvjetništva sve veći. Čak nam se i oni najveći kritičari, koji često napadaju ad hominem, obraćaju dnevno iz redova politike; nude suradnju i informacije, što mi, naravno, objeručke prihvaćamo i istražujemo. To je dobra stvar. To su često utemeljene kaznene prijave koje sadrže određene podatke i upućuju na daljnji rad, dodaje.

Osvrnuo se i na gradonačelnika Oroslavja koji se počeo baviti poslom istražitelja. Dodaje da zna da se preziva Šimunić i da nije preuzeo posao tužitelja. Pozdravlja njegovu građansku inicijativu i reakcije koje su česte. Smatra i da obrazac ponašanja u savezima - da svi preko treće firme izvlače novac - i nije naročito maštovit.

- Nije to naročito maštovito, ali treba napomenuti: kazneno pravo je krajnje sredstvo. Ima tu puno posla prije kaznenog postupanja i procesuiranja. Bilo bi dobro da se pročešljaju svi zakoni, svi podzakonski akti, statuti i pravilnici. Mislim da je to jedna neuređena šuma koja omogućuje da se događaju takve stvari, kaže.

S obzirom na česte vijesti da je USKOK ušao u novu instituciju, upitno je razumiju li ljudi što su točno izvidi i koliko smiju trajati. Smatra da su tijela kaznenog progona često davala takav dojam.

- Znate, ona velika iznošenja računala bez veze, pa su ljudi na osnovu toga zaključivali. Najčešće je to traženje dokumentacije; pošalje se kurir ili dopis, i nakon toga u medijima osvane bombastičan naslov da je USKOK 'upao' u neku instituciju. Najčešće tome nije tako - objašnjava Turudić.

Objašnjava i da institucije ne moraju znati da se nad njima provode izvidi.

- Sadržaj izvida je zaštićen člankom 307. a Kaznenog zakona. Naravno da nećemo obavijestiti nekoga da se protiv njega provode posebne dokazne radnje – to su tajno praćenje i snimanje. Izvidi propadnu relativno često. Izvidi su gotovo sinonim u kaznenom pravu za provjeru. Dođe kaznena prijava ili se na drugi način dođe do saznanja, i to se onda provjerava.

Osvrnuo se i na Vedrana Pavleka, a kaže da je Hrvatska učinila sve što je trebala i što joj nalaže zakon te međunarodni propisi.

- Izdali smo međunarodnu tjeralicu, zatražili smo izručenje. Izručenje ide ekspresno jedino u slučaju da onaj koga se traži kaže: 'Okej, ja pristajem da budem izručen.' U slučaju da to nije tako, on ima niz pravnih sredstava, dodaje Turudić.

Neki kažu Hrvatska ga je pustila namjerno iz Turske. Kako odgovarate tim kritičarima?

O glasinama da ga je Hrvatska namjerno pustila iz Turske, kaže da Interpol ima 196 članica. Hrvatska je izdala međunarodnu tjeralicu, a Interpol je tu tjeralicu objavio. I onda bi Hrvatska trebala svakoj od 196 članica reći: 'Mi smo se šalili, znate, mi ga nismo tražili.' Osim što su bolesne, to su i prilično glupe insinuacije, rekao je Turudić.

Dodaje i da zna Hrvatska gdje se on nalazi, ali nije spreman to podijeliti.

- Sve se odvija po redovnom tijeku stvari. Sve će biti okej. Nama je jako važna stvar da smo mi izvršili određene dokazne radnje tamo, da smo pribavili određenu dokumentaciju i mobilne uređaje. To je velika dokazna građa, objašnjava. Na pitanje 'Je li to stiglo?', odgovorio je da je na putu.

Komentirao je i to da Srbija traži da se Ratko Mladić zbog bolesti pusti iz zatvora.

- Moj stav je očekivan. Ja ga ne bih nikada pustio, ali znamo da je bilo slučajeva gdje su ljudi koji su bili u puno boljem zdravstvenom stanju od Ratka Mladića bili pušteni iz haškog zatvora. Isto tako znamo da su neki osuđeni ratni zločinci u Hrvatskoj izdržali kaznu do posljednjeg dana zatvora. Oni će odlučiti kako će odlučiti. Ja mislim da bi bila vrlo loša poruka da čovjek koji zapravo nije ni odgovarao za sve zločine - ne znam je li za ijedan zločin koji je počinio odgovarao u Hrvatskoj - bude pušten, ma kako teško bio bolestan. Siguran sam da u zatvoru ima adekvatnu liječničku skrb - rekao je Turudić.