Tusk nakon izbora u Mađarskoj: Europa nije osuđena na režime

Mađarski izbori pokazuju da Europa nije na neizbježnom putu prema autoritarnoj vlasti, rekao je u ponedjeljak poljski premijer Donald Tusk nakon što je uspjehom stranke desnog centra Tisza okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana, a Peteru Magyaru na pobjedi su čestitali i čelnici država središnje Europe, prenose agencije. "Svi su se bojali da postoji trend prema autoritarnim, korumpiranim režimima", rekao je Tusk tijekom službenog posjeta Južnoj Koreji, prema poljskoj državnoj novinskoj agenciji PAP. "To se nije dogodilo. Najprije Varšava, zatim Bukurešt, Kišinjev, sada Budimpešta", dodao je. „Drago mi je da ovaj dio Europe pokazuje da nismo osuđeni na korumpirane i autoritarne vlade, jer je to nažalost postala vlada Viktora Orbana nakon mnogo godina na vlasti“, rekao je.

Tusk je rekao da je razgovarao s čelnikom stranke Tisza Peterom Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi. „Kao što znate, on je davno odabrao Varšavu kao svoj prvi posjet iz sasvim očitih razloga. Mislim da će naš odnos biti apsolutno izniman“, rekao je.

Magyaru su na pobjedi čestitali i njemački kancelar Friedrich Merz, slovački premijer Robert Fico te češki premijer Andrej Babiš.

Merz je izrazio olakšanje što je ishod izbora u Mađarskoj bio tako jasan, rekavši da je pobjeda Magyara nad Orbanom pokazala da su demokratska društva i dalje otporna na rusku propagandu, prenosi agencija Reuters.

"Ovo (pobjeda) pokazuje da su naša demokratska društva očito puno otpornija na rusku propagandu i na daljnje vanjsko upletanje u takve izbore", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Berlinu.

Slovački premijer Fico čestitao je Magyaru, nudeći "intenzivnu suradnju", dok je istodobno izrazio zahvalnost odlazećem premijeru Orbanu nakon velikog izbornog poraza. Fico, ključni saveznik koji je podržao Orbana prije početka glasanja, rekao je da je Slovačka spremna za bliske veze i da kao cilj ostaje zajedničko djelovanje u zaštiti energetskih interesa.

"S punim poštovanjem, primam na znanje odluku građana Mađarske... i spreman sam na intenzivnu suradnju s novim mađarskim premijerom, kojem čestitam na izbornom rezultatu“, rekao je Fico u priopćenju.

Pod Ficom, koji se vratio na dužnost 2023., Slovačka je bila bliski saveznik Mađarske, a oba susjeda održavala su bliske veze s Moskvom, protivila se sankcijama Europske unije i nastavljala kupovati rusku naftu i plin.

Obje zemlje nastojale su obnoviti protok ruske nafte kroz naftovod Družba, koji je izvan pogona od kraja siječnja nakon štete u Ukrajini za koju Kijev tvrdi da je uzrokovana ruskim udarom. Fico je rekao kako vjeruje da su Slovačka, Mađarska i središnja Europa i dalje zainteresirane za nastavak njegova rada, dodajući da zajedničko djelovanje s Mađarskom u zaštiti energetskih interesa ostaje nepromijenjeno kao vladin cilj.

Prošli tjedan, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da će popravak naftovoda biti dovršen u proljeće. Fico i Orban imali su napete odnose sa Zelenskijem unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine.

U zasebnoj izjavi na Facebooku, Fico je rekao da slovačko-mađarski odnosi nikada nisu bili na tako visokoj razini te je pohvalio Orbana za uzornu suradnju i zaštitu suvereniteta i nacionalnih interesa.

Češki premijer Babiš, koji je također podržavao Orbana, čestitao je Magyaru na izbornoj pobjedi i obećao suradnju. "Suočiti se s tako jakim protivnikom kao što je Viktor Orban nikada nije bilo lako, no on je zaslužio povjerenje većine Mađara i nosi velike nade i očekivanja“, rekao je Babiš na platformi X.

"Ne smije razočarati. Poštujem izborni rezultat i radujem se našoj suradnji, jer je odnos između Mađarske i Češke blizak i uvijek ću konstruktivno surađivati ​​s bilo kim koga birači odaberu", poručio je Babiš.