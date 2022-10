Tuškan iz Sindikata učitelja oštro o Željku Stipiću: 'Lako je biti klaun, to su igre ispod stola'

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan govorila je o Vladinoj ponudi o povećanju koeficijenta plaće koju su sindikati prihvatili.

Kaže kako je nešto manje od 18 tisuća članova izašlo na referendum na kojem se postigla tijesna većina.

- Ne moženo biti zadovoljni kad je tako tijesno, to znači da je nezadovoljstvo veliko. Postoji mnogo problema u sustavu - rekla je Tuškan za N1.

Kritizirala je sindikat Preporod i Željka Stipića rekavši da taj takozvani igrokaz traje već jako dugo.

- Imamo režiju sindikata Preporod, glavni glumac je Željko Stipić, a produkcija je Preporodova mladež u nastavničkim mrežama. To se odnosi na one ljude koji ne razmišljaju svojom glavom i imaju svoje interese. Stipić je rekao na sastanku da je njemu prihvatljivo šest posto, ali da s time neće izlaziti među svoje članove. Ministar Primorac je više puta na sastanku govorio da ne bi povećavao osnovicu kako je predložio Željko Stipić već samo da se pomaknu datumi i da se da božićnica. Sindikati su se pobunili, jer je to neki dogovor ispod stola - rekla je Tuškan.

Tuškan tvrdi kako je Stipić u dobrim odnosima s ministrom Radovanom Fuchsom kojeg nije htio kritizirati za vrijeme online nastave kako bi imao što bolju poziciju u pregovorima o granskim kolektivnim uvjetima.

- To je sve igra ispod stola. Lako je biti junačina, klaun, ali je vrijeme da se istina sazna - rekla je i dodala kako očekuje oštre reakcije i ''sto šamara''.

Poručila je Stipiću i korumpiranim političarima da je pravda spora, ali dostižna.

Naglasila je kako je u sustavu obrazovanja jako puno problema.

- Moramo u granskom ugovoru tražiti da se odvoji taj novac, da znamo koliko je novca došlo. Kaos je sustavu i taj se kaos mora rješavati - rekla je Tuškan i objasnila kako se kasni s režijama i materijalnim pravima.

Kaže kako ima dosta zaposlenika koji ne koriste dar za djecu jer mladi odlaze i vani podižu svoju djecu, a ima i starijih zaposlenika koji imaju odraslu djecu. Problem je i s božićnicama jer onima koji rade na određeno, ugovori se raskidaju pred Božić da ne mogu ostvariti to pravo. Mnogi, dodaje, ne šalju zaposlenike na sistematske preglede pa onda pokušavaju pritisnuti osnivače.

- Ova nesuvisla i prevelika administracia, kršenje zakona i taj cijeli kaos koji se događa guši sustav - poručila je Tuškan.

