Tužan prizor na A1: Vatrogasci spašavali vozača iz auta, s njim bio pas. 'Tužno je gledao auto'

Vatrogasci Vatrogasne postaje Novi Zagreb intervenirali su u prometnoj nesreći na autocesti A1 u četvrtak oko 6:30 sati. Jednu su osobu spasili i predali je timu Hitne medicinske pomoći, podijelila je Vatrogasna postrojba Zagreb na svojem Facebook profilu.

Kako je pisao HAK, prometna nesreća dogodila se kod naplatne postaje Demerje. Promet se odvijao jednom prometnom trakom uz ograničenje od 60 km/h.

U automobilu je bio i pas, koji je ostao uz auto i tjeskobno ga promatrao.

- Sve nas je rastužio prizor psa koji je ostao uz vozilo, tjeskobno gledajući u automobil u kojem se do maloprije vozio. Psa je vrlo brzo preuzela obitelj ozlijeđene osobe kojoj želimo brzi i uspješan oporavak - napisali su u objavi.