Tužitelj ispitao vjeroučitelja Pokupca zbog prijetnje, ne smije se približavati susjedu

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru objavilo je kako su ispitali uhićenog 39-godišnjaka, vjeroučitelja iz Križevaca Ivana Pokupca, zbog kaznenog djela prijetnje. Naveli su kako se radi o stavku 2, koji se odnosi na ozbiljne prijetnje zbog kojih je previđena kazna zatvora do tri godine.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik 10. prosinca 2025., u mjestu pored Križevaca, u namjeri da ustraši žrtvu hrvatskog državljanina (rođ.1959.), koji se nalazio u svom osobnom automobilu, prolazeći svojim vozilom pored njega uputio mu riječi ozbiljne prijetnje, što je kod žrtve izazvalo osjećaj straha za vlastiti život i sigurnost - napisali su iz DORH-a.

Nakon ispitivanja, Općinsko državno odvjetništva u Bjelovaru je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, odredilo osumnjičeniku mjeru opreza zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa žrtvom.