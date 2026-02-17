Thompson u velikom problemu: Tužiteljstvu BiH stigle prijave!

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini i Ujedinjeni narodi u BiH izrazili su duboku zabrinutost zbog događaja u Širokom Brijegu proteklog vikenda, gdje su zabilježene snimke na kojima masa i pojedinci uzvikuju ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Na koncertu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona isticani su i predmeti s tim sloganom. Kulminacija koncerta dogodila se tijekom izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave", koja započinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Publika je, prema snimkama s događaja, jednoglasno s pjevačem uzvikivala sporni slogan.

Incident je dodatno potaknuo kontroverze nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka iz jednog dječjeg vrtića u Širokom Brijegu, na kojoj se vidi kako se djeca s odgojiteljicom pripremaju za koncert pjevajući Thompsonove pjesme.

Oštra reakcija međunarodnih organizacija

U zajedničkom priopćenju, Misija OESS-a i UN u BiH osudili su otvoreno isticanje simbola i veličanje ideologija povezanih s mržnjom, nasiljem i masovnim zločinima.

"Takvi postupci u suprotnosti su s demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i načelima međusobnog poštovanja, dostojanstva i empatije prema žrtvama ustaškog režima", stoji u priopćenju.

Međunarodne organizacije upozorile su da ovakvi događaji nose rizik normalizacije ekstremizma, zastrašuju određene zajednice i produbljuju strah među svim građanima koji žele živjeti u sigurnom i stabilnom okruženju. Pozvali su nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da ovaj i sve slične incidente istraže temeljito i u skladu s domaćim zakonima i međunarodnim obvezama.

Naglašena je i važnost obrazovanja te angažmana mladih u borbi protiv ekstremizma i poticanju kulture kritičkog razmišljanja i povijesne svijesti temeljene na činjenicama.

Tužiteljstvu stigle prijave

Tužiteljstvu BiH stigle su prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu, potvrdilo je Državno tužiteljstvo Hini.

"Predmet je proslijeđen postupajućem tužitelju te će nakon što bude donesena tužiteljska odluka javnost biti informirana", navelo je tužiteljstvo u pisanome odgovoru.

Thompsona i njegove obožavatelje se prema kaznenome zakonu BiH može se teretiti za "širenje mržnje, nasilja i netolerancije" i za "korištenje simbola totalitarnih režima". Budu li osuđeni, prijete im novčane kazne ili zatvor do tri godine.

