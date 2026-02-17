Obavijesti

News

Komentari 33
PROBLEMI OKO KONCERTA

Thompson u velikom problemu: Tužiteljstvu BiH stigle prijave!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Thompson u velikom problemu: Tužiteljstvu BiH stigle prijave!
57
Foto: Denis Kapetanovic

U zajedničkom priopćenju, Misija OESS-a i UN u BiH osudili su otvoreno isticanje simbola i veličanje ideologija povezanih s mržnjom, nasiljem i masovnim zločinima

Admiral

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini i Ujedinjeni narodi u BiH izrazili su duboku zabrinutost zbog događaja u Širokom Brijegu proteklog vikenda, gdje su zabilježene snimke na kojima masa i pojedinci uzvikuju ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Na koncertu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona isticani su i predmeti s tim sloganom. Kulminacija koncerta dogodila se tijekom izvedbe pjesme "Bojna Čavoglave", koja započinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Publika je, prema snimkama s događaja, jednoglasno s pjevačem uzvikivala sporni slogan.

Incident je dodatno potaknuo kontroverze nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka iz jednog dječjeg vrtića u Širokom Brijegu, na kojoj se vidi kako se djeca s odgojiteljicom pripremaju za koncert pjevajući Thompsonove pjesme.

48
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Oštra reakcija međunarodnih organizacija

U zajedničkom priopćenju, Misija OESS-a i UN u BiH osudili su otvoreno isticanje simbola i veličanje ideologija povezanih s mržnjom, nasiljem i masovnim zločinima.

"Takvi postupci u suprotnosti su s demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i načelima međusobnog poštovanja, dostojanstva i empatije prema žrtvama ustaškog režima", stoji u priopćenju.

Međunarodne organizacije upozorile su da ovakvi događaji nose rizik normalizacije ekstremizma, zastrašuju određene zajednice i produbljuju strah među svim građanima koji žele živjeti u sigurnom i stabilnom okruženju. Pozvali su nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini da ovaj i sve slične incidente istraže temeljito i u skladu s domaćim zakonima i međunarodnim obvezama.

Naglašena je i važnost obrazovanja te angažmana mladih u borbi protiv ekstremizma i poticanju kulture kritičkog razmišljanja i povijesne svijesti temeljene na činjenicama.

Obožavatelji pred koncert Thompsona u Širokom Brijegu Obožavatelji pred koncert Thompsona u Širokom Brijegu
9
Foto: Denis Kapetanović/PIXSELL

Tužiteljstvu stigle prijave

Tužiteljstvu BiH stigle su prijave protiv Thompsona zbog koncerata u Širokom Brijegu, potvrdilo je Državno tužiteljstvo Hini. 

"Predmet je proslijeđen postupajućem tužitelju te će nakon što bude donesena tužiteljska odluka javnost biti informirana", navelo je tužiteljstvo u pisanome odgovoru.  

Thompsona i njegove obožavatelje se prema kaznenome zakonu BiH može se teretiti za "širenje mržnje, nasilja i netolerancije" i za "korištenje simbola totalitarnih režima". Budu li osuđeni, prijete im novčane kazne ili zatvor do tri godine.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'
NIGDJE KAO U ZAGREBU

Vratila se u Hrvatsku nakon 13 godina: 'Kod nas su vrtići, škole i zdravstvo puno jeftiniji...'

Svaka mi je zemlja dala nešto važno. Australija otvorenost, Bermuda ljepotu, Kajman djetinjstvo mog sina. A Hrvatska mi danas daje osjećaj da sam tamo gdje trebam biti, zaključuje Darija Sosa
Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali
TOMISLAV KLAUŠKI

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Josip Dabro rugao se "liberalima koji pate", a onda se pravdao da pjeva o "grobnici od zlata", a Mlinarić Ćipe logičkim vratolomijama tražio način da objasni kako Dabro "nije spomenuo Pavelića". Hrabrost ipak ima granice.
Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'
PRATITE NA 24SATA

Dabro na snimci veliča Pavelića, s njim bila dva policajaca. Bačić: 'Bilo bi jako dobro da se ispriča'

Pojavila se snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Kako doznajemo, s njim su i policajci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026