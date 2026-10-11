Tužiteljstvo izmijenilo optužnicu u aferi Hypo, više ne tvrde da su bivši šefovi uzeli novac

Županijsko državno odvjetništvo u Puli izmijenilo je optužnicu protiv 12 osoba u velikoj aferi Hypo, koja se odnosi na sumnjive poslove sa zemljištima na otoku Pagu. Izmjena je uslijedila nakon što je Županijski sud u Zagrebu vratio optužnicu tužiteljstvu radi dodatnog razjašnjenja slučaja.

Jedna od ključnih promjena odnosi se na trojicu bivših rukovoditelja Hypo grupe. Tužiteljstvo više ne tvrdi da su osobno primili nezakonitu novčanu korist, jer dodatnom provjerom bankovnih računa nisu pronađeni podaci koji bi to potvrdili. I dalje ih se tereti da su odobravanjem spornih zajmova svojim tvrtkama prouzročili milijunsku štetu.

Prvookrivljeni je Drago Vidaković, bivši predsjednik uprave Hypo-Leasing Kroatiena, koji je bio ključni svjedok tužiteljstva na suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu u aferi Hypo. Prema izmijenjenoj optužnici od 5. listopada 2026., sud je vratio predmet tužiteljstvu radi boljeg razjašnjenja pojedinih optužbi.

Uslijedila je dopuna istrage tijekom koje su pribavljeni dodatni bankovni podaci i očitovanja telekomunikacijskih operatora. Tužiteljstvo je odustalo od tvrdnje da su Vidaković, bivši član uprave Željko Rupić i nekadašnji prokurist Tomislav Topić osobno pribavili nezakonitu imovinsku korist.

Opis njihove navodne odgovornosti također je promijenjen. Umjesto zajedničkog dogovora, tužiteljstvo preciznije opisuje što je svaki od njih učinio. Iz dokumenta proizlazi da je jedna od ranijih pet točaka optužnice pravomoćno obustavljena, a sada optužnica sadrži četiri točke.

Slučaj se odnosi na poslove sa zemljištima na Pagu od 2006. do 2008. godine. Tužiteljstvo tvrdi da su se zemljišta kupovala po jednoj cijeni, a zatim preprodavala za višestruko veće iznose, uz odobravanje milijunskih zajmova. Primjer uključuje zemljište površine 168.000 četvornih metara, koje je procijenjeno na više od 37 milijuna kuna, dok je njegova stvarna tržišna vrijednost iznosila između 1.29 i 1.36 milijuna kuna.

Zemljište je kupljeno za oko 975.000 eura i nedugo zatim preprodano za 2.55 milijuna eura, a Hypo-Leasing Kroatien odobrio je zajam od gotovo 2.68 milijuna eura. Tužiteljstvo tvrdi da su odgovorne osobe bile svjesne precijenjenosti zemljišta te da tvrtka koja je tražila novac nije imala poslovanje iz kojeg bi mogla vratiti zajam.

Na istom zemljištu kasnije je odobren još jedan zajam od oko 17 milijuna kuna za izradu dokumentacije za plovni kanal, koja nikada nije izrađena, iako je novac isplaćen. S računa tvrtke koja ga je primila podignuto je gotovo 11 milijuna kuna gotovine.

Tužiteljstvo opisuje još dva slična slučaja na Pagu, gdje su zemljišta kupljena za stotine tisuća, a zatim prodavana za milijune. U jednom slučaju zemljište je kupljeno za oko 353.000 eura, a nekoliko dana kasnije prodano za 1.6 milijuna eura, dok je u drugom slučaju kupljeno za 354.000 eura, a prodano za 1.2 milijuna eura.

Tužiteljstvo predlaže oduzimanje imovine vrijedne oko 4.7 milijuna eura, koja je stečena kaznenim djelima. Predloženo je i određivanje istražnog zatvora za prvookrivljenog Vidakovića, no to je zasad samo prijedlog tužiteljstva, a ne odluka suda. Postupak se nastavlja, a okrivljenici se smatraju nedužnima dok im se eventualna krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom odlukom.