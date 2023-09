Tužna i sramna vijest za Hrvate: Baš nitko ne želi voditi Uskok...

Ovaj tjedan sam osjetio pomiješanu tugu i sram kao građanin Hrvatske. Na brojne malverzacije sam već navikao, ali još, nekad naivno, vjerujem da će muljatori pasti, a društvo podići političku kulturu i ne dopustiti im da budu blizu javnog novca. Tugu i sram je izazvala vijest da se baš nitko nije javio za ravnatelja/icu Uskoka. To mjesto bi trebalo biti kruna tužiteljske karijere, to je mjesto na kojem uistinu i možete nešto učiniti za zemlju, to je mjesto na kojem imate alate pokazati da lopovi nisu dobrodošli u Hrvatsku. Zašto se nitko nije javio?