Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Prošla je godina dana od tragedije u Novom Sadu, kad je u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, ispod tisuća tona betona, nastradalo čak 16 ljudi, a jedna je osoba ostala teško ozlijeđena. Od tada su vođene dvije istrage, podignuta je jedna nepotvrđena optužnica protiv 13 ljudi, nitko nije bio u pritvoru i nije izrečena niti jedna presuda onima koje smatraju odgovornima za taj golemi građevinski propust. Među osumnjičenima našli su se inženjeri, direktori firmi podizvođača iz javnih tvrtki, ali i nekadašnji političari, a danas bivši ministri, Goran Vesić i Tomislav Momirović.

