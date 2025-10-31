Obavijesti

News

Komentari 17
OBLJETNICA TRAGEDIJE PLUS+

OBLJETNICA TRAGEDIJE PLUS+

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 6 min
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...

Prošla je godina dana od tragedije u Novom Sadu, kad je u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, ispod tisuća tona betona, nastradalo čak 16 ljudi, a jedna je osoba ostala teško ozlijeđena. Od tada su vođene dvije istrage, podignuta je jedna nepotvrđena optužnica protiv 13 ljudi, nitko nije bio u pritvoru i nije izrečena niti jedna presuda onima koje smatraju odgovornima za taj golemi građevinski propust. Među osumnjičenima našli su se inženjeri, direktori firmi podizvođača iz javnih tvrtki, ali i nekadašnji političari, a danas bivši ministri, Goran Vesić i Tomislav Momirović.

Komentari 17
OSTALO

