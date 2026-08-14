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POŽAR U DALMACIJI

Tužni prizor iz skloništa u Splitu, Omišu, Makarskoj! Evakuirani mještani i turisti probdjeli noć

Piše 24sata,
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Tužni prizor iz skloništa u Splitu, Omišu, Makarskoj! Evakuirani mještani i turisti probdjeli noć
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Omiš: Mještani i turisti prenoćili u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Evakuirani su u sportsku dvoranu u Omišu gdje su im dijelili vodu i hranu. Neki su evakuirani i u Osnovnu školu u Makarskoj, a četiri autobusa stranih turista stigli su i u dvoranu Gripe u Splitu

Gotovo 2000 ljudi evakuirano je tijekom noći s područja Omiša zbog stravičnog požara. Kako je i sam glavni zapovjednik vatrogasaca Slavko Tucaković rekao, ovo je jedan od najgorih požara u povijesti Hrvatske.

Ljude su evakuirali iz Nemire, Ruskamena, Stanića, Ruskamena. Utočište su im pružili u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu, a dio je evakuiran i u Makarsku u Osnovnu školu Stjepana Ivičevića.

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Foto: Dalmacija Danas

Četiri autobusa su tijekom noći ljude evakuirali i prema Splitu. Smještaj su našli kod sportske dvorane Gripe. Kako su rekli, radi se većinom o stranim turistima.

Spavali su na podu, a neki su u šoku ležali, sjedili i pratili vijesti o dramatičnom stanju kraj Omiša.

Mnogi su stigli s tek najnužnijim stvarima, piše Dalmacija Danas.

Slična situacija bila je i u Omišu u dvorani Ribnjak. Međutim, spavanja nije bilo. U iščekivanju su bili cijelu noć, mnogi su noć proveli ispred dvorane gledajući prema požarištu i nadajući se da će hrabri vatrogasci uspjeti suzbiti buktinju.

U skloništima su volonteri i djelatnici Crvenog križa te Civilne zaštite dijelili ljudima vodu i hranu.

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