'Tužni smo, naš hrvatski san je gotov. Borit ćemo se za kuću!'

Erni se slomilo srce. Nisam ih mogla ostaviti na ulici i pozvala sam ih u svoj dom. Nisam mogla zažmiriti na njihovu bol i nepravdu kroz koju su prošli. Izjavila je to Austrijanka Monika Losem koja se pobrinula da njemački par Ernest i Erna Schumacher nakon deložacije na otoku Viru ne završe na ulici. Biologinja Losem, koja također ima kuću na Viru u kojoj često boravi, gledala je deložaciju njemačkog para i pozvala ih u svoj dom. Dvoje skromnih Nijemaca, roditelji osmero djece, nadali su se na Viru provesti umirovljeničke dane.

Posljednjih deset godina pravnim sredstvima borili su se za kuću, koju su kupili 2006. godine, i na odvjetnike potrošili golem novac. U srijedu su deložirani, a gubitkom kuće izgubili su volju i povjerenje u Hrvatsku. Danas se vraćaju u Stuttgart. Ernsta i Erni pitali smo hoće li se više ikad vratiti na Vir.

- Nemamo više našu kuću, ali imamo prijatelje, možda dođemo još koji put, ali sad mi je teško o tome govoriti. Naš hrvatski san je gotov. Nisam ljuta, ali sam tužna - rekla je Erna koja je posljednji dan boravka na Viru odlučila otići na frizuru. Bračni par koji je postao žrtva hrvatskog pravosuđa unatoč svemu ne odustaje od borbe.

Angažirati će njemačkog odvjetnika

- Ne gubimo nadu i ne odustajemo od borbe za našu kuću. Uzet ćemo odvjetnika u Njemačkoj i vjerujemo da će se nakon toga sto posto naš slučaj pozitivno riješiti - izjavili su ranije za medije. Erni je tijekom deložacije najviše pogodilo kada je novi vlasnik kuće inzistirao da se “iščupa” kuhinja te da se sve u kući demontira i izbaci.

- Kad se sjetim kakva je to kućica bila, što su oni od nje napravili. Ernst je sam napravio kuhinju, ne znam jesam li ljepšu vidio, to je bilo nešto stvarno posebno. Na kraju su je sami morali razmontirati i odnijeti. Mi nismo smjeli ni prići da im pomognemo - ispričao je Ive Budija, Viranin koji je godinama radio u Frankfurtu. Schumacherove je upoznao kad su stigli na Vir i odmah su se sprijateljili.

Platili sve, od poreza do legalizacije

Njemački umirovljenički par kuću od 50 kvadratnih metara kupio je za 47.000 eura od Josipa Gržete, poznatog pod nadimkom „kralj Vira”. Platili su porez, legalizaciju, komunalnu naknadu, no nisu uspjeli uknjižiti se kao vlasnici u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru.

- Obitelj Schumacher slušala je su u međuvremenu preminulog odvjetnika Mišu Papića koji ih je zavlačio i tvrdio im da je sve u redu i da je kuća njihova, a vidite sad što se dogodilo - kazao je mještanin Vira koji za njemački bračni par, kaže, da su divni ljudi.

Kuća na dražbi prodana za 10.000 eura

Kad su Schumacheri podnijeli zahtjev za upis u zemljišne knjige, istog je dana pokrenuta ovrha Gržete koji je zapao u financijske probleme, u stvarnosti bivšeg, ali za sud još aktualnog, vlasnika kuće. Gržeta je na sudu posvjedočio da kuća nije njegova, ali sud to nije uvažio. Nakon dvije dražbe, kuća koja je procijenjena na 47.000, prodana je za 10.000 eura Branimiru Petraviću iz Kutine kako bi se namirio Gržetin dug. Nakon dražbe Schumacheri i njihova djeca skupili su 20.000 eura kako bi ih ponudili Petraviću i otkupili svoju kuću, a on zaradio čistih 10.000 eura. Nije na to pristao i tražio je 47.000 eura.

Priča o izigranom bračnom paru Schumacher odjeknula u Njemačkoj

Deložacija obitelji Schumacher, koji su bez kuće ostali na nevjerojatan način, burno je odjeknula u Njemačkoj. Njihova hrvatska priča širi se društvenim mrežama. Prije punih dvanaest godina skromni bračni par iz njemačkog grada Ulma ugledao je novinski oglas „Kupnja bez rizika“. Došli su na Vir, kupili kući i postali žrtve hrvatskog pravosuđa zbog duga bivšeg vlasnika.