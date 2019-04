TV pretplata na groblju: 'Naši mrtvi ne gledaju turske serije'

Mještani sela Lisice u Srbiji uveli su struju u kapelu na mjesnom groblju, ali uz račun za struju dobili su i - nalog za plaćanje RTV pretplate. Nije to velik iznos, ali pobunili su se jer smatraju da je to neprimjereno.

- Naši mrtvi ne bi gledali turske sapunice ni kad bi mogli - rekli su mještani koji su stali uz načelnika Iliju Domanovića koji, uz podršku lokalnog svećenika, nastoji osporiti novi namet općinskom budžetu.

- Zahtijevamo da se ukine taj namet. Pa tko na groblju od pokojnika gleda televiziju?! - rekao je Domanović i dodao kako njegovog pretka, koji je pokopan prije 274 godine, uopće ne zanima što to rade Milojko i Milijana u Parovima.

- Nelogično je i besmisleno da tamo gdje su mrtvi i tamo gdje nema niti jedan televizor stiže račun za pretplatu od 200 i nešto dinara, ja to plaćam već tri godine i to je bacanje novca - rekao je načelnik kojeg podržavaju i ostali mještani.

- U redu je da račun stiže u domaćinstva u kojem se gleda televizijski program, ali treba li i na groblju? Da nije žalosna, situacija bi bila presmiješna - kaže načelnikov susjed.

Načelnik je odlučio da svoje neslaganje s tim u ime svih mještana iznese na lokalnom groblju.

- Mi se bunimo jer smatramo da je došlo do greške. To nije ispravno, nepošteno je i nepotrebno da se novci bacaju uzalud. Naša općina treba reagirati kod nadležnih tijela da se utvrdi da li je to ispravno i da se prekine s time - rekao Ilija Domanović.

Mještani sela Lisice kažu da njihove pretke ne zanimaju turske serije, reality programi i trenutna politička situacija u Srbiji, a u šali dodaju da na ovom mjestu nisu potrebna istraživanja o gledanosti jer je ona sigurno mala.