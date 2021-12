Premijer Andrej Plenković danas je otkrio kako je pogledao novi Netflixov film 'Don't look up'.

- Sinoć sam gledao na Netflixu Don't Look Up, preporučujem svima. Nije ovo neki marketing, to je priča o informacijskom kaosu i bizarnim procjenama. Volio bih da smo nastavili s dinamikom cijepljenja s kojom smo krenuli - rekao je Plenković na pitanje o tome jesmo li danas trebali imati veću procijepljenost.

Nakon te premijerove izjave mnogi su se oglasili na Twitteru i komentirali kako, po njihovom mišljenju, premijer nije shvatio film.

Oglasio se i političar Davor Nađi.

Film 'Don't look up' na Netflixu je dostupan od 24. prosinca, a glume Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep i Jonah Hill. Radi se o astronomima koji pokušavaju upozoriti svijet na opasan meteor, a mnogi mu predviđaju i nominacije za nagradu Oscar.