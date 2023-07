Tvrđava Punta oštro krije tajne Velikog rata: 'Uvijek su je čuvali Hrvati, a stara je 170 godina'

Na najjužnijoj kopnenoj točki Republike Hrvatske ponosno već 170 godina stoji tvrđava Punta oštro. Fascinantna obrambena tvrđava Austrougarskog carstva građena od 1850. do 1853. godine uzdiže se iznad morskih litica, svakodnevno nadgleda sve one koji ulaze u Jadransko more i Boku kotorsku, privlačeći poglede radoznalih turista. A uskoro će dobiti i novu funkciju koja će joj povratiti stari sjaj.