Tvrdi da 2021. nije bilo opasnog otpada u silosu! A što je onda sve u tim kantama i podrumu?!

Godina je 2021. Drugi ožujka, najgori val epidemije korone je prošao. U Zagrebu je održana komemoracija za Milana Bandića, koji je iznenada preminuo par dana ranije. Banovina još trpi rane od potresa, Plenković putuje po Slavoniji, a u Gospiću tadašnji gradonačelnik Karlo Starčević, znan kao pivar koji se ponosi svojim Velebitskim pivom i čistom, blagotvornom ličkom vodom koju koristi za njegovu proizvodnju, sa svojom zamjenicom Kristinom Pršom obilazi novootvoreni pogon u nekadašnjim silosima PPK-a Velebit.

U medijskim izvještajim o tom susretu stoji da su poduzetnici koji su ga primili u svom pogonu, a zovu se Josip i Monika Šincek, "izrazili zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s gradonačelnikom i stručnim službama Grada Gospića koji su im cijelo vrijeme bile na raspolaganju".



"Nekadašnji industrijski kompleks bivšeg PPK Velebit u Gospiću kojeg karakteriziraju impozantni silosi i skladišni prostori, desetljećima je propadao, dok su potencijalni ulagači odustajali od pokretanja proizvodnje. Danas, slika se mijenja na bolje i proizvodni pogon počele su koristiti dvije tvrtke različitih djelatnosti, koje su otvorile nova radna mjesta u proizvodnji s ciljem daljnjeg širenja. Radi se o tvrtkama Plastruktor i Komarna koje su uložile novac i vrijeme da se stanje u zapuštenom kompleksu dovede u red", piše u novinskim izvještajima, pa se još dodaje:

"Na silosu je izmijenjena sva stolarija, očišćeni prostori, uređen okoliš te su skladišni prostori stavljeni u funkciju. Vlasnici tvrtke Plastruktor, Varaždinci Josip i Monika Šincek se u poduzetničkim vodama nalaze već dvadesetak godina. Tvrtka trenutno zapošljava 12 radnika a završetkom investicijskog ciklusa taj broj bi se trebao povećati na 30 zaposlenih. Glavni segment poslovanja odnosi se na proizvodnju burobrana i bukobrana te mobilnih kuća od recikliranih materijala za što su supružnici Šincek, na najstarijem europskom sajmu inovacija u Nurnbergu osvojili zlatno odličje u kategoriji, posebnu nagradu organizatora sajma te Grand Prix europske asocijacije inovatora. Prva mobilna kuća je nedavno isporučena iz Gospića u Petrinju, kao donacija za obitelj koja je ostala bez smještaja zbog potresa. Osim ove investicije u drugom dijelu kompleksa, uz Bilajsku ulicu, poduzetnik iz Splita, vlasnik tvrtke Komarna, Sandro Babić ulaže u prehrambenu industriju, pogon za proizvodnju tortilja koji bi trebao zaživjeti u narednom razdoblju. Svi radovi se odvijaju prema očekivanoj dinamici, a prema riječima vlasnika uskoro će se na policama trgovina naći i prve tortilje proizvedene u Gospiću", stoji u izvještaju.



"Gradonačelnik Gospića Karlo Starčević i zamjenica Kristina Prša sa suradnicima su obišli pogon, a poduzetnici su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s gradonačelnikom i stručnim službama Grada Gospića koji su im cijelo vrijeme bile na raspolaganju. Pokretanjem ova dva projekta nekadašnji kompleks PPK Velebita bit će nakon 30 godina opet u funkciji a ako se ostvare svi planovi Gospićani bi mogli uskoro dobiti i novi ugostiteljsko-turistički sadržaj na vrhu silosa koji će zasigurno biti atrakcija. Primjer je ovo vrlo dobre prakse privlačenja investitora, a u Gradu Gospiću, ističe gradonačelnik Starčević, tek će se otvoriti nova radna mjesta u proizvodnji kad se oba pogona u potpunosti stave u funkciju i bit će to smjer na kojemu će Grad Gospić u narednom razdoblju inzistirati jer, kako ističe Starčević, otvaranje radnih mjesta u proizvodnji jedini je održiv način demografske obnove", zaključuje se u izvještaju.



Premda je ovaj PR-ovski tekst htio ostaviti dojam da se u gospićke silose useljava kompanija koja će posve izmijeniti lice tog zapuštenog prostora i da će se u njemu odvijati ozbiljna proizvodnja, već je sam pogled na fotografije objavljene uz priču trebao pobuditi sumnju. Šincek na jednoj fotografije u ruci drži usitnjene komade otpada, iza njega su trula drvena vrata koja vode u podrum prekriven istim takvim smećem. Starčević i Šincek na drugoj fotografiji poziraju pred stotinama bijelih plastičnih kanti koje imaju crne poklopce i još su prekrivene folijom. Zidovi su prekriveni vlagom, sa stropa opada žbuka. Na drugoj fotografiji Šincek tadašnjem gradonačelniku Gospića pokazuje dvije plastične obloge koje nalikuju na umjetne zidne dekoracije, imitaciju kamena. Nigdje oko njih nema nikakvih strojeva ni pogona koji bi trebao proizvoditi bukobrane ili mobilne kućice.

Ljudi koji su lažno tvrdili da će u gospićkim silosima proizvoditi bukobrane i mobilne kućice, Josip i Monika Šincek, uhićeni su u veljači 2025. godine u velikoj akciji policije i USKOK-a zbog sumnje na ilegalno uvoženje, mljevenje i zakopavanje oko 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastične otpada na lokacijama diljem Hrvatske poput Gospića, Varaždina i Benkovca. Starčević se pravdao kasnije da je dozvolu za reciklažu neopasnog otpada 10. listopada 2022. Šincekima izdala Ličko-senjska županija, a ne Grad Gospić kojem je tada bio na čelu. Tvrdio je i da nije on Šinceka nije doveo u Gospić, nego ga je prvi put upoznao kada mu se Šincek 2021. najavio i došao u ured gradonačelnika predstaviti projekt. Kaže da je predstavljena proizvodnja iz reciklirane plastike i 15–20 radnih mjesta te je tvrdio "da prilikom kasnijeg obilaska nije vidio ilegalno odloženi otpad". Za usitnjenu plastiku, kaže, Šincek mu je rekao da je to "sirovina za proizvodnju". Što je u kantama koje se vide na fotografijama uz Šinceka i Starčevića i kakva je to zapravo mljevena plastika koju u rukama premeće Šincek, iz fotografija se ne može zaključiti. Ali su i najveći naivci s obzirom na stanje predstavljenih pogona trebali u ožujku 2021. posumnjati u najave bračnog para Šincek o proizvodnji mobilnih kućica ili bukobrana.