Tvrdio da ima blagoslov Muftije pa uzeo ženi 8 tisuća eura?!

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu potvrđena je optužnica protiv R.B. zbog prijevare. I to nije neobičan događaj jer taj sud se često bavi prevarama, no ono što se da iščitati iz rješenja o potvrđivanju optužnice iskače. Naime, R.B. se tereti da je od žene u Zagrebu dobio 8.350 eura, a prevarena žena mu ih je navodno predala jer je tvrdio da ima 'blagoslov Muftije', no iz dokumenta nije jasno je li to bilo za skidanje uroka ili nešto drugo.

Tako je oštećena, kad je ostala bez novca, sve prijavila, uz tvrdnju da je prevarena. Optuženi R.B. sve negira, a njegova odvjetnica je u odgovoru na optužnicu napisala da nema dokaza da je on prevario ženu i da nikada nije tvrdio da ima "blagoslov Muftije", a niti je tražio od žene novac, niti mu ga je ona dala. Predlaže i da se nesretnu ženu psihološki vještači radi 'utvrđenja njezine kognitivne i emocionalne stabilnosti, sklonost autosugestiji i praznovjerju te vjerodostojnosti njezinog iskaza u smislu sposobnosti realne percepcije i interpretacije događaja, kako bi se utvrdilo je li njezin iskaz temeljen na realnom sjećanju ili subjektivnim interpretacijama događaja koje nisu kaznenopravno relevantne.'

No sudsko vijeće misli da ima dovoljno dokaza za potvrđivanje optužnice i da postoji osnovana sumnja da je R.B. prevario ženu i uzeo joj 8.350 eura.