Tvrdo se kohabitira: Zaratili su oko HOS-a, ZDS, majke, oca...

Front između Pantovčaka i Banskih dvora koji se širi već dva tjedna jutros je otvorenom verbalnom paljbom zasuo predsjednik Zoran Milanović, komentirajući događaje s obljetnice Bljeska, kada je zbog simbola HOS-a i natpisa Za dom spremni napustio skup.

- Imam svoj put i principe, nisam otkrio ljubav prema Tuđmanu 41. godine niti ikad. Ako ono što radim nije dobro, kao što je rekao Michael Jordan, onda možda nisam za vas. Sljedeći put se ovo neće dogoditi. Prepustili smo se organizaciji Medveda i ostalih i završilo je kao u džungli. Neka Plenković prestane zapomagati o stvarima prije tri, četiri godine, spominjati majke i očeve, to je jalovo - rekao je predsjednik i nastavio:

- Kad bih pričao o tome kako se on grlio sa šatorašima, a jedan od njih je rekao kako je moj otac organizirao ubojstvo na Brunu Bušića... Možemo tako nastaviti i čuditi se. Odlučite o datumu raspuštanja Sabora i idemo dalje, a sljedeći put se ovakva stvar kao u Okučanima neće dogoditi - rekao je i dodao:

- Kolegama iz državnog vrha iz HDZ-a, nakon što su se smislili što će reći, gutali su žabe dva dana, poručujem: ljudi pamte što ste rekli, sve će doći na svoje. Spreman sam na razgovor sa svakim, a neke principe ću čvrsto braniti i neće me uhvatiti na fintu da nisam reagirao na neke zastave u vojnom mimohodu. Sjećate se da je te zastave trebalo nametnuti vrhu HDZ-a. Bili su protiv toga samo zato da napakoste. Na kraju je održan mimohod. Moguće je da su mi nešto i podvalili, ali sad neće - zaključio je Milanović.

Plenković je, nakon objave da je prihvatio postavku ministra Krstićevića, uzvratio. Osvrnuo se na izjave u kojima ga je Milanović prozvao za druženje s prosvjednicima ispred Ministarstva branitelja koji su napadali njegova oca.

- Kratko sam pročitao što je predsjednik Republike sve izgovorio. Moj je dojam identičan kao zadnjih pet, šest godina. Sad u nekoj drugoj funkciji nastavlja iznositi laži i neistine. Prvo, njegova oca sreo sam jedanput, i to bez njega, slučajno u centru grada. Nikad nisam spominjao njegova oca niti sam imao razloga to činiti. Kao što vidite, on je imao potrebu spominjati moju majku usred kampanje u kojoj je poražen. To stalno moramo imati na umu. Toliko je laži iznio proteklih godina da to postane njegova konstanta, njegova politika. Kad sam govorio o tvrdoj kohabitaciji, mislio sam na ovo - rekao je Plenković, između ostalog.

- Jeste li vidjeli da je on dizao tu temu od 2011. i 2015., kad je bio premijer? Ja nisam. Pravi se nevješt što mu ta zastava HOS-a ide ispred očiju dok je mimohod ovdje na 20. obljetnicu Oluje u Zagrebu. Bilo je sunce, a nije imao dobre naočale? Imamo predstavnike Srba, Židova, Roma, antifašističkih udruga, a on kaže da ploču hrvatskih branitelja, HOS-a, treba negdje baciti. A oni su izgubili živote boreći se za Hrvatsku u Domovinskom ratu.

- Nisam znao da će se ti ljudi pojaviti u Okučanima s majicama sa znakovljem HOS-a, to je očito bila provokacija zbog izjave u Jasenovcu. Da sam znao, ja bih to spriječio - rekao je.