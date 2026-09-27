Tvrtka iz Zagreba sutra će voziti besplatno ljude do KB Dubrava: 'Želim pomoći onima u potrebi'

Dragi svi, s obzirom na najavljeni štrajk vozača ZET-a, Kaspret Travel će sutra ujutro od 6:30 do 10:00 sati potpuno BESPLATNO voziti na relaciji okretište Dubrava – KB Dubrava. Na ovaj način želimo pomoći svim pacijentima koji su naručeni na preglede da mogu neometano doći u bolnicu i obaviti svoje preglede.

Objavio je to u nedjelju Ivan Kaspret, vlasnik tvrtke Kaspret travel iz zagrebačkog Dupca, koji je samoinicijativno odlučio sutra pomoći onima koji će zapeti u prometu kraj Kliničke bolnice Dubrava. Za 24sata je pojasnio svoje motive.

- Ljudi su počeli paničariti, dopisuju se na društvenim mrežama i želio sam da svi znaju kako mogu računati na mene, da ne moraju razmišljati kako će do bolnice. Znamo da se dugo čeka na neke preglede, možda netko i godinu dana, i sad je u panici kako će sutra liječniku - pojasnio je Ivan.

Dodao je kako će voziti po redovnom voznom redu ZET-a, ovog puta samo tijekom jutra kad je i najveća gužva. Pojasnio je da ovaj potez nije protiv nekoga, već isključivo pomoć građanima.

- Pomagao sam kad je trebalo nakon potresa u Petrinji, stavio sam svoje autobuse na raspolaganje pa ću tako i sada. Ukoliko se za tim ukaže potreba i u narednim danima, naše autobuse stavit ćemo na raspolaganje i za prijevoz građana prema drugim bolnicama - govori Ivan.

Kaže kako razumije obje zavađene strane.

- Ja sam privatnik, ali kao vozač mogu podržati kolege da se izbore za svoja prava. S druge strane, narod je u problemu i kad god treba, ja sam tu - kaže Ivan.