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POMOĆ ZBOG ŠTRAJKA

Tvrtka iz Zagreba sutra će voziti besplatno ljude do KB Dubrava: 'Želim pomoći onima u potrebi'

Piše Bogdan Blotnej,
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Tvrtka iz Zagreba sutra će voziti besplatno ljude do KB Dubrava: 'Želim pomoći onima u potrebi'
Foto: PRIVATNA ARHIVA
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Vlasnik tvrtke Kaspret travel iz zagrebačkog Dupca samoinicijativno je odlučio u ponedjeljak pomoći onima koji će zapeti u prometu. Besplatno će ih voziti od okretišta Dubrava do Kliničke bolnice Dubrava

Dragi svi, s obzirom na najavljeni štrajk vozača ZET-a, Kaspret Travel će sutra ujutro od 6:30 do 10:00 sati potpuno BESPLATNO voziti na relaciji okretište Dubrava – KB Dubrava. Na ovaj način želimo pomoći svim pacijentima koji su naručeni na preglede da mogu neometano doći u bolnicu i obaviti svoje preglede.

Objavio je to u nedjelju Ivan Kaspret, vlasnik tvrtke Kaspret travel iz zagrebačkog Dupca, koji je samoinicijativno odlučio sutra pomoći onima koji će zapeti u prometu kraj Kliničke bolnice Dubrava. Za 24sata je pojasnio svoje motive.

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- Ljudi su počeli paničariti, dopisuju se na društvenim mrežama i želio sam da svi znaju kako mogu računati na mene, da ne moraju razmišljati kako će do bolnice. Znamo da se dugo čeka na neke preglede, možda netko i godinu dana, i sad je u panici kako će sutra liječniku - pojasnio je Ivan.

Dodao je kako će voziti po redovnom voznom redu ZET-a, ovog puta samo tijekom jutra kad je i najveća gužva. Pojasnio je da ovaj potez nije protiv nekoga, već isključivo pomoć građanima.

- Pomagao sam kad je trebalo nakon potresa u Petrinji, stavio sam svoje autobuse na raspolaganje pa ću tako i sada. Ukoliko se za tim ukaže potreba i u narednim danima, naše autobuse stavit ćemo na raspolaganje i za prijevoz građana prema drugim bolnicama - govori Ivan.

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Kaže kako razumije obje zavađene strane.

- Ja sam privatnik, ali kao vozač mogu podržati kolege da se izbore za svoja prava. S druge strane, narod je u problemu i kad god treba, ja sam tu - kaže Ivan.

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