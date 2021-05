Twitter je ovog tjedna zatvorio nekoliko profila kojima je namjera bila prenositi poruke bivšeg predsjednika Donalda Trumpa koji je u siječnju zauvijek izbačen s njegove omiljene platforme.

Društvena mreža je u četvrtak potvrdila da je intervenirala protiv profila nakon napisa u američkim medijima o tim profilima koji su preuzimali objave s bloga republikanskog milijardera pod nazivom "From the desk of Donald Trump" ("Iz ureda Donalda Trumpa").

Bivši predsjednik je početkom godine protjeran s Twittera zbog poticanja pristaša na upad na Capitol dok je 6. siječnja trajala sjednica na kojoj se trebala potvrditi pobjeda Joea Bidena na izborima.

"Kao što zahtijevaju naša pravila o pokušajima zaobilaženja zabrane, donijeli smo mjere protiv profila čija je očita namjera bila zamijeniti i promicati sadržaje povezane sa zabranjenim profilom", obrazložio je glasnogovornik kalifornijske tvrtke.

Platforma je prvo privremeno zatvorila profil bivšeg predsjednika, a zatim je trajno produljila sankciju.

Jack Dorsey, osnivač i vlasnik Twittera, branio se na svom profilu. Po njegovim riječima, ovo je "dobra" odluka koja ipak znači "poraz u promicanju zdrave komunikacije".

Većina velikih društvenih mreža donijela je slične mjere, ali još nije odlučila jesu li privremene ili konačne.

YouTube (Google) je istaknuo da očekuje da će se opasnost od nasilja smanjiti.

Facebook je odluku prepustio svom nadzornom odboru, ali je novoosnovano tijelo vratilo lopticu tvrtki pozivajući ju da za šest mjeseci odluči o tome može li se Donald Trump vratiti na mrežu i kada.

Međunarodni članovi tog svojevrsnog Vrhovnog suda ipak su priznali da je zasad najbolje zabraniti ga.

Donald Trump je prije zabrane imao gotovo 89 milijuna pratitelja na Twitteru, 35 milijuna na Facebooku i 24 milijuna na Instagramu.

Na svojoj mrežnoj stranici on i dalje tvrdi, bez ikakva dokaza, da su mu izbori "ukradeni".