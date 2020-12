U 10 dana inspektori su napisali već oko milijun i pol kuna kazni

U razdoblju od 23. 11. do 3. 12. inspektori Državnog inspektorata, pripadnici Civilne zaštite i policijski službenici izvršili su 10.130 nadzora poslovnih subjekata te izdali 242 upozorenja za otklanjanje nedostataka

<p>Izdano je 48 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1,440.000 kuna zbog kršenja mjera, istaknuo je na prošle dvije sjednice Vlade ministar Božinović, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-deset-dana-inspektori-ispisali-oko-milijun-i-pol-kuna-kazni-koliko-ce-ih-se-zapravo-naplatiti-15035230" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Financijska vrijednost prekršajnih naloga ne znači da je toliki novac i uplaćen u državni proračun. Koliko će se zapravo naplatiti kazni, bit će poznato nakon konačnih presuda prekršajnih sudaca. Inspektori Državnog inspektorata, pripadnici Civilne zaštite i policijski službenici već mjesecima obilaze trgovine, ugostiteljske objekte, socijalne i zdravstvene ustanove te obavljaju nadzor primjene odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite.</p><p>Prema zbirnim podacima Državnog inspektorata, njihovi sanitarni i turistički inspektori te inspektori rada od 15. ožujka do 29. studenoga obavili su 12.961 nadzor poslovnih subjekata. U razdoblju od 15. ožujka do 15. studenoga turistički inspektori su obavili 1791 nadzora primjene mjera Stožera u ugostiteljskim objektima. Utvrđene su 352 povrede odluka Stožera te su propisane prekršajne mjere.</p><p>Nakon uvođenja strožih epidemioloških mjera, od 14. listopada do 29. studenoga turistički su inspektori obavili 1129 inspekcijskih nadzora. U 43 slučaja utvrđeno je da se ugostitelji ne pridržavaju mjera, a u 14 slučajeva doneseno je usmeno rješenje o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti.</p><p>U Državnom inspektoratu navode kako su njihovi sanitarni inspektori od uvođenja epidemioloških mjera proveli 9600 inspekcijskih nadzora.</p>