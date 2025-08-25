Obavijesti

U akvatoriju Splita kaznili 99 ljudi zbog prekršaja: Najviše je bilo nedozvoljenog glisiranja

Piše HINA,
Čitanje članka:
2
Šibenik:Brzo glisiranje policija kaunjava | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najčešći su prekršitelji koji gliserima, skuterima ili sličnim plovilima upravljaju na nedovoljnoj udaljenosti, najmanje 300 metara od obale, za što se kazne uglavnom kreću oko 400 eura

Čak 99 osoba sankcionirala je pomorska policija zbog raznih prekršaja, a najviše glisiranja, proteklog vikenda u akvatoriju Splita gdje su provodili intenzivan nadzor i kontrolu sudionika pomorskog prometa, doznaje se u ponedjeljak u splitskoj policiji. 

Zbog nedozvoljenog glisiranja kažnjeno je 38 osoba, tri zbog nedozvoljena sidrenja, dvije zbog sidrenja unutar ograđenog kupališta, jedna zbog upravljanja plovilom pod utjecajem alkohola i šest zbog prekrcaja. 

Još 46 osoba je kažnjeno jer nisu imali vinjetu, nisu imali oznaku broja putnika, nije bilo drugog člana posade, jer je brodicom upravljala osoba bez dozvole, na plovilu nije bilo voditelja ili nisu imali dokumente.

Splitska policija svako ljeto provodi nadzor na moru, često vikendima, kako bi spriječili moguće nesreće, stradavanje ronioca ili kupača te da bi podigli opću sigurnost na moru te sankcionirali neodgovorne pojedince koji se ne pridržavaju zakona i pravila.

Najčešći su prekršitelji koji gliserima, skuterima ili sličnim plovilima upravljaju na nedovoljnoj udaljenosti, najmanje 300 metara od obale, za što se kazne uglavnom kreću oko 400 eura.

