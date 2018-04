U Alžiru se srušio zrakoplov: Najmanje 100 ljudi je poginulo

Najmanje 100 ljudi je poginulo u srijedu u padu alžirskog vojnog zrakoplova nedaleko od alžirskoga glavnoga grada, objavili su lokalni mediji.

Lokalni internetski portal vijesti TSA tvrdi da je u toj nesreći poginulo 105 ljudi, dok je ministarstvo obrane samo potvrdilo pad zrakoplova, ne navodeći broj žrtava.

Zrakoplov srušio se pored zračne luke Boufarika, nedaleko od alžirske prijestolnice. Avion je letio u Tindouf na jugozapadu zemlje, objavilo je ministarstvo.

